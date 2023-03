Novos contratados do Paysandu estão regularizados e podem jogar o clássico contra a Tuna no Parazão

Nos últimos dias o Paysandu oficializou as contratações de dois jogadores, Edílson Júnior, que atua na lateral-direita, além do atacante Vinícius Leite. Os atletas estavam atuando nos clubes anteriores e chegam ao Papão da Curuzu prontos para jogar. Os jogadores tiveram seus nomes publicados no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) e já estão aptos para atuar pelo clube alviceleste no clássico contra a Tuna Luso, no próximo sábado (18), às 17h, na Curuzu, pela sétima rodada do Campeonato Paraense.

