Crise? Paysandu garante permanência do técnico Márcio Fernandes e mira em reforços e dispensas

Sem vencer há três partidas, o Paysandu vem convivendo com reclamações que passaram a gerar questionamentos sobre a permanência do técnico Márcio Fernandes. No entanto nesta segunda-feira (13), o vice-presidente do clube, Roger Aguilera, foi categórico ao afirmar que o comandante segue com o emprego garantido.

Na tarde desta segunda-feira (13), a diretoria bicolor irá conversar com Márcio Fernandes. Roger Aguilera não deu detalhes sobre a conversa, porém, o assunto que ferve na Curuzu são as contratações, além de possíveis saídas do elenco.

Entre os nomes de atletas questionados está o do zagueiro colombiano Henríquez Bocanegra, que falhou e foi expulso nas duas últimas partidas dele pelo Papão, contra o Princesa do Solimões-AM, pela Copa Verde, e contra o Independente de Tucuruí, pelo Parazão.

Com a falta de mais de meio time por conta das recorrentes contusões de atletas, a equipe bicolor está classificado para a próxima fase do Parazão e estreou com um empate na Copa Verde com o Princesa do Solimões, no Amazonas.