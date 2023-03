Em partida de seis gols e estreia de 'ex', Independente e Paysandu empatam no Navegantão; veja

O Paysandu foi até Tucuruí para enfrentar um rival espinhoso, que preparou literalmente uma "casinha", com direito a estreia de ex-bicolor. Assim, Independente e Paysandu jogaram na tarde deste domingo, pela sexta rodada do Parazão e fizeram uma partida movimentada, com direito a seis gols marcados e um empate por 3 a 3, em jogo válido pela sexta rodada do Parazão. Mário Sérgio (2x) e João Vieira marcaram a favor do Papão, enquanto Lopeu, Bruno e Flávio Belém marcaram para os donos da casa.

Melhores momentos de Independente 3 x 3 Paysandu

A partida começou bastante movimentada. Foi nítido o interesse dos dois times em correr atrás do placar. Por jogar em casa e com a presença de reforços, o Galo Elétrico se dispôs mais a tentar o placar, mas por pouco não abriu demais a guarda e quase tomou um gol olímpico de Ricardinho, aos oito minutos de jogo. Foi o cartão de visitas do Papão, que veio na condição de favorito, mas pouco fez no primeiro tempo, a não ser arriscar alguns contra-ataques e sair da etapa inicial atrás no placar.

E não tardou muito para a tática bicolor sofrer o primeiro revés. Aos 18, o zagueiro Bocanegra perdeu a bola no campo de defesa e cedeu o contra-ataque para Ameixa. Na intenção de afastar, o atleta cometeu falta dentro da área e o árbitro sequer titubeou. A penalidade foi assinada e convertida por Lopeu, que fez sua primeira partida pelo Independente. Thiago Coelho ainda bateu na bola, mas ela resvalou para dentro do gol e atravessou a rede.

Com a vantagem no placar, o Independente continuou a pressão nos bicolores. No entanto, a falta de entrosamento de algumas peças dificultou o acesso à área bicolor de forma mais organizada, enquanto o outro lado tinha uma armação mais coesa, contando com a criação de Ricardinho e Bruno Alves pela direita, abastecendo o ataque, que manteve a grande referência na figura de Mário Sérgio. Mais na frente ele seria peça chave na reação bicolor.

Aos 23, o Paysandu cometeu um novo vacilo que não seria perdoado pelo Galo Elétrico. Danúbio invadiu a área em velocidade após erro de Bocanegra, e foi interceptado por Eric Vieira, que resolveu segurar o volante pela camisa, na visão do árbitro. Não deu sequer margem para erros e um novo pênalti foi marcado. Na cobrança, Bruno, outro estreante, cobrou e ampliou em favor do Galo Elétrico, que a essa altura já mantinha uma vantagem considerável.

A reação começou ao fim da etapa inicial. Aos 35, a zaga do Independente bateu cabeça perto da própria meta e Mário Sérgio aproveitou para driblar Gauther e estufar o barbante. Já aos 20 do segundo tempo, ele assinou o gol de empate, após falta de Cleberson Ilustre em Bruno Alves dentro da grande área. O artilheiro cavou a cobrança com estilo e deixou tudo igual no Navegantão. Com o placar apertado, a partida ficou um tanto violenta e duas expulsões foram registradas. Do lado bicolor, Genilson levou o vermelho, o segundo do time, e Flávio Belém pelo Galo Elétrico.

Aliás, antes da expulsão do atacante, ele conseguiu deixar o time bicolor desesperado, depois que aproveitou um passe primoroso de Rafael Oliveira, e guardou a terceira bola na meta bicolor, deixando o time na vantagem nos minutos finais. Assim, o Papão tentou de todas as formas empatar novamente. Empurrou tanto que conseguiu o empate salvador aos 53 minutos. A zaga do Independente simplesmente dormiu no ponto e João Vieira aproveitou o descuido para chutar forte, à queima-roupa. Bola ainda bateu em Gauther, deixando tudo igual em Tucuruí, 3 a 3.

Próximos jogos

O empate deixou o Paysandu com 13 pontos, na terceira posição geral do Parazão, enquanto o Independente segue na 11ª e penúltima posição na tábua classificatória, com cinco pontos, mas ainda com chances de classificação. Na próxima rodada, o Paysandu tem um encontro com a Tuna Luso, dia 19, na Curuzu, enquanto o Galo Elétrico vai até o estádio Ipixunão, enfrentar o São Francisco.

Ficha técnica:

Local: estádio Navegantão

Hora: 16h

Árbitro: Alexandre Expedito Vieira da Silva Junior

Assistentes: Helcio Araújo Neves e Raimundo Dacio Silva da Costa

Cartões Amarelos: Bocanegra, Genílson, Fernando Gabriel (Paysandu) Cleberson Ilustre (Independente)

Cartões Vermelhos: Bocanegra, Genílson (Paysandu) Flávio Belém (Independente)

INDEPENDENTE: Gauther; Lê Santos, Flávio Bahia, Cleberson Ilustre, Lailson; Biro, Ameixa, Bruno (Rafael Oliveira), Danúbio (Mimica); Lopeu (Flávio) e Cássio (Magno)

Técnico: Sinomar Naves.

PAYSANDU: Thiago Coelho; Vicente (Jimenez), Henríquez Bocanegra, Genilson, Eric Vieira (Wanderson); João Vieira, Rithely (Paulo Henrique), Ricardinho (Fernando Gabriel), João Pedro (Gabriel Davis); Bruno Alves e Mário Sérgio.

Técnico: Márcio Fernandes.