Bruno Alves celebra boa fase no Paysandu e luta para manter status de 'Garçom' do time

Desde que foi anunciado pelo Paysandu, o meia-atacante Bruno Alves tem recebido o carinho da torcida bicolor, mesmo depois da 'travessia relâmpago'. Assim que deixou o Clube do Remo, o atleta vem repetindo a boa atuação, desta vez pelo Papão da Amazônia, dando assistências precisas para os companheiros de time.

"Eu fico muito feliz por desempenhar um bom trabalho. Sempre fui um jogador muito dedicado, esforçado, Então todos os lugares que eu fui, pude ter sucesso. Sempre foi com muita garra, muita entrega. E aqui, graças a Deus, as coisas estão acontecendo de forma muito positiva. Isso me faz trabalhar mais ainda para que as coisas continuem dando certo para mim e para o clube", comenta. Em seis jogos pelo bicolor paraense, Bruno Alves marcou dois gols e deu várias assistências para os companheiros, Mário Sérgio que o diga.

"O grupo é muito bom, alterna experiência, a garotada. É um grupo muito maduro, experiente, que sabe o que quer, que trabalha bem e respeita os adversários. Eu acho que o Paysandu foi muito feliz nessas escolhas e quem chegar aqui para ajudar vai fazer um bom trabalho. Estamos colhendo os frutos e esperamos o título e o acesso para coroar o trabalho que vem sendo feito", comemora. A boa fase em campo tem ajudado muito no relacionamento com a torcida, o qual ele diz ser bastante positivo.

"É muito bom sentir o calor da torcida. Eu já sabia como era, eles empurram muito. Sempre tem alguns com umas brincadeiras maldosas, mas eu levo na esportiva. Está sendo muito bom, a receptividade dos torcedores é positiva. Espero ajudar da forma como venho ajudando. Queremos juntos os objetivos do clube e os que eu tracei para a minha carreira", agradece. Apesar disso, ele crê que ainda pode melhorar o desempenho, sobretudo na parte física, contando que o time vem de seguidas viagens e o desgaste acaba afetando todo o elenco.

"Ainda não estou na minha forma física 100%. Vamos dizer que estou em 80%, considero que ainda tenho mais a crescer. O que pegou foi o tempo de recuperação, pois sou um jogador muito intenso e me desgasto bastante. Então, para recuperar, preciso de um tempo maior. Além disso, os jogos tem tomado muito o nosso tempo, mas agora temos tido um melhor tempo para aproveitar essa sequência de Parazão e as demais competições", encerra.