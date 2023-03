Sem Bruno Alves, time titular do Paysandu terá dois meias de criação contra o Caeté, pelo Parazão

O técnico Márcio Fernandes já confirmou a escalação titular do Paysandu para o jogo contra o Caeté, pela 5ª rodada do Parazão 2023. Com uma lista enorme de desfalques, o principal deles Bruno Alves, o time vem repleto de modificações. O meio de campo terá duas novidades e um formato diferente do que vinha sendo utilizado pela equipe. A partuda começa às 15h30 deste sábado no Estádio Ipixunão, em Ipixuna do Pará.

A zaga não tem os dois titulares, Genilson e Naylhor, de fora por lesão. Como já era esperado, Wanderson e Bocanegra preenchem o espaço. A linha de defesa é completada pelos laterais Igor Bosel (direita) e Juan Pitbull (esquerda). Já no meio, a novidade são as entradas de Fernando Gabriel e do venezuelano Robert Hernández, que vêm logo atrás do centroavante Mário Sérgio.

Confira a escalação completa do Paysandu confirmada por Márcio Fernandes:

Thiago Coelho

Igor Bosel

Wanderson

Henríquez Bocanegra

Juan Pitbull

Jimenez

Rithely

João Pedro

Fernando Gabriel

Robert Hernández

Mário Sérgio

Banco: Cláudio Vitor, Iarley, Juan Tavares, Paulo Henrique, Ricardinho, Eric, Vicente e Roger.

Suspensos e lesionados

Bruno Alves não poderá estar em campo por suspensão. O atacante levou três cartões amarelos na partida passada, contra o Bragantino, disputada na última terça-feira. As demais ausências são por problemas físicos: Genílson, Naylhor, Samuel Santos, Eltinho, Alex Matos e Stéfano Pinho.