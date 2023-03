Com desfalques e o retorno de Ricardinho, Paysandu enfrenta o Caeté pela 5ª rodada do Parazão; veja

A partir das 15h30 deste sábado, Caeté e Paysandu fazem uma das partidas da quinta rodada do Campeonato Paraense. O jogo será disputado no estádio Ipixunão, local escolhido pelo time bragantino para exercer o seu mando de jogo, uma vez que o estádio Diogão, em Bragança, foi vetado de jogos oficiais pela Federação Paraense de Futebol (FPF). O duelo vale a liderança geral do Parazão para os bicolores e a segunda vitória para os donos da casa.

Para o duelo deste sábado, o técnico Márcio Fernandes precisou fazer alguns ajustes significativos na formação titular, que vem sofrendo constantes perdas de atletas, sobretudo na parte muscular. Ao todo, o comandante tem pelo menos quatro desfalques. Genílson se recupera de fratura no nariz, enquanto Eltinho e Samuel Santos têm lesões na panturrilha. Já Alex Matos foi diagnosticado com contusão muscular na coxa.

Por outro lado, o treinador conta com o retorno de Ricardnho, que provavelmente deve entrar entre os titulares. O armador fez sua estreia em 2023 na partida contra o Bragantino, contribuindo com uma assistência para o gol de Mário Sérgio, que deu a vitória por 1 a 0. Além dele, outras mudanças significativas podem ocorrer na defesa, uma vez que a zaga considerada titular, formada por Naylhor e Genílson, está fora de combate. Assim, Wanderson e Bocanegra devem fazer a função, que já exerceram justamente contra o Bragantino.

No meio-campo é possível que Márcio retorne com Fernando Gabriel, que estava afastado devido um quadro viral, enquanto Mário Sérgio e João Pedro podem compor o ataque bicolor. O Paysandu é o segundo colocado na classificação geral do Campeonato Paraense, com 12 pontos em quatro jogos. Já o Caeté é o sétimo, com quatro pontos. O time do técnico Emerson Almeida acumula uma vitória e um empate até aqui. Na próxima rodada do Caeté vai até Marabá, onde enfrenta o Águia, disposto a cravar uma vaga na fase seguinte, há três rodadas do término da primeira etapa do Parazão.

Já o Paysandu não terá descanso. De Ipixuna do Pará, o time volta a Belém e viaja para o Amazonas, onde enfrenta o Princesa do Solimões, no próximo dia 8 de março. Depois disso a delegação retorna à capital e segue para Tucuruí, onde o adversário será o Independente, pela sexta rodada da fase classificatória do Campeonato Paraense.

Ficha técnica:

Local: estádio Ipixunão

Hora: 15h30

Árbitro: Klever da Costa Lobo

Assistentes: Bárbara Roberta Costa Loiola e Ederson Brito Albuquerque

Caeté: Jhones; Matheus Silva, Mateus Martins, Junior, Fernando; Capanema, Pará, Kauê; Leandro Cearense, Pedrinho e Anthony

Técnico: Emerson Dias

Paysandu: Thiago Coelho; Igor Bosel, Wanderson, Bocanegra, Juan Pitbull; Eric, Jimenez, Fernando Gabriel, Ricardinho; Mário Sérgio e João Pedro.

Técnico: Márcio Fernandes