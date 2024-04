Paysandu recebe o Botafogo-SP em casa e zagueiro pede atenção: 'É um time muito qualificado'

Neste sábado (26), o Paysandu volta a campo pela Série B, desta vez contra a equipe do Botafogo-SP. O duelo pela segunda rodada da competição marca a estreia do time em casa, diante da torcida, que promete lotar o Mangueirão. E é justamente na expectativa da casa cheia que os jogadores trabalham. Na visão do zagueiro Wanderson, o Paysandu reúne todas as condições para conseguir a vitória, mas precisa estar atento aos detalhes, evitando assim probglemas inesperados, como aconteceu na partida contra o Santos.

"A gente sabe que [Botafogo-SP] é uma equipe muito qualificada. Estávamos acompanhando eles do Paulistão, acompanhamos agora um dia anterior do nosso jogo contra o Santos. Vimos a qualidade deles através do nosso departamento de análise, que trabalha bastante e nos traz tudo resumido para que a gente possa trabalhar em cima do nosso adversário. Sabemos que na Série B a gente não pode errar, e quando a gente erra, a gente é crucificado. E foi isso que aconteceu. Erramos em dois lances bobos. Estamos trabalhando muito com o professor Hélio e a sua comissão para que não possamos acontecer mais uma vez", avalia.

Preocupações à parte, o defensor destaca o trabalho que vem sendo feito ao longo da semana e acredita que o Paysandu deve entrar em campo muito em postado, sem contar o mapeamento do adversário, que deverá explorar o Papão da mesma forma que o Santos se propôs, conseguindo a vitória em uma partida onde tecnicamente o Paysandu esteve melhor na maior parte do tempo.

"A expectativa é das melhores possíveis. A gente vem fazendo uma semana muito forte, como eu falei anteriormente, a gente tem uma comissão muito qualificada, que trabalha toda semana em cima dos adversários que a gente tem que enfrentar nos finais de semana nos jogos, então a gente sabe que o Mangueirão é a nossa casa. Vamos chegar lá bem fortes e bem preparados para buscar a primeira vitória".

O duelo entre o Papão da Amazônia e o Tricolor acontece a partir das 17 horas. Na tábua classificatória, a equipe paulista está melhor colocada, com um ponto conquistado após o empate com o América-MG. Já o Paysandu acabou derrotado pelo Santos e corre atrás dos primeiros três pontos na competição.