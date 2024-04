Jogadores do Paysandu participam de sessão de autógrafos em shopping de Belém; vídeo

Mesmo diante das pesadas rotinas de treinos, viagens e jogos, o elenco do Paysandu encontra tempo para confraternizar com a Fiel Bicolor. Na tarde desta quarta-feira (24), o meia Robinho e o atacante Nicolas participaram de uma sessão de autógrafos em um shopping da capital. Centenas de torcedores formaram grandes filas para conseguir um registro com dois dos atletas mais queridos do atual elenco.

O momento de descontração com a torcida acontece poucos dias antes da segunda partida do clube pela Série B do Campeonato Brasileiro e fez parte de uma ação promocional, que está levando a taça de Campeão Paraense em todas as lojas do clube, em algumas com a presença de jogadores.

Na última sexta-feira, os goleiros Matheus Nogueira e Diogo Silva estiveram na loja do Castanheira Shopping. No sábado, Biel e Lucas Maia foram até a loja da Curuzu. Fechando a programação, nesta quinta-feia (25), Esli Garcia e João Vieira farão a sessão de autógrafos no shopping Grão-Pará.