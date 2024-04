Paysandu não perde uma estreia em casa na Série B há quase dez anos; veja números

O Paysandu enfrenta o Botafogo-SP neste sábado (27/04), no Mangueirão, no primeiro jogo em casa da equipe nesta Série B do Brasileirão. O histórico, inclusive, aponta um bom retrospecto do Papão nestas circunstâncias. De acordo com levantamento feito pelo Núcleo de Esporte de O Liberal, o Bicola só perdeu uma vez nas últimas quatro estreias como mandante na Segundona.

O revés ocorreu há quase dez anos, em 2015. Na ocasião, o Papão voltava à Série B após uma breve passagem na Terceira Divisão e estreou no torneio diante do Botafogo-RJ, no Mangueirão. A partida terminou com vitória alvinegra por 1 a 0, gol marcado por Rodrigo Pimpão. O Fogão terminaria aquela edição do torneio como campeão e o Lobo em 7º.

Desde então o Paysandu não sabe o que é perder em estreias em casa na Série B. Em 2016, o Bicola ficou no empate em 1 a 1 com o Oeste-SP. No ano seguinte, o mesmo Oeste esteve no caminho bicolor, mas saiu de campo derrotado, por 2 a 0. Já no em 2018, foi a vez do Londrina-PR ser vítima do Papão na primeira partida alviceleste como mandante, em duelo vencido pelo Lobo por 1 a 0.

Veja os números das estreias do Paysandu em casa

2015 - Paysandu 0 x 1 Botafogo-RJ

2016 - Paysandu 1 x 1 Oeste-SP

2017 - Paysandu 2 x 0 Oeste-SP

2018 - Paysandu 1 x 0 Londrina

Desafio

Paysandu e Botafogo-SP vivem momentos diferentes na Série B. O Papão iniciou o torneio perdendo para o Santos-SP, por 2 a 0, fora de casa, enquanto o time do interior paulista empatou em 1 a 1 na rodada inicial com o América-MG, em casa. O duelo entre as equipes está marcado para começar às 17h e terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.