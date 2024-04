Paysandu apresenta volante que já foi campeão com Hélio dos Anjos

O Paysandu apresentou hoje o volante Wesley Fraga, de 27 anos, com novo reforço para a disputa da Série B. O defensor estava na Ponte Preta-SP e é um velho conhecido do técnico Hélio dos Anjos, com quem já atuou no futebol paulista.

Revelado pelo XV de Piracicaba-SP, Wesley teve passagens pelo Santo André-SP, além do São Bento-SP e Pouso Alegre-MG. Essa será a primeira vez em que o atleta jogará por uma equipe fora do eixo Sudeste, mas não a primeira a trabalhar sob o comando de Hélio dos Anjos, o grande responsável pela sua vinda ao Papão. Os dois estiveram juntos na Ponte Preta-SP e faturaram o título da Série A2, em 2023.

"Eu trabalhei com o Hélio em outro clube por dois campeonatos. Com ele tive a oportunidade de ser campeão estadual. A gente conhece um pouco e entende a capacidade extraordinária dele com a sua comissão. Eu compro a ideia dele e é uma felicidade poder trabalhar com ele, pois sabe que eu estou aqui para dar o meu máximo pelo clube", afirma o atleta, que alega ter um estilo bem agressivo, do tipo "pé de ferro", como diz o treinador.

"Sou um jogador de marcação, posição física, muita entrega. O torcedor pode esperar muita garra, determinação. Sou um cara que veste a camisa de verdade, ao ponto pode dar o sangue se for preciso. O torcedor pode esperar isso e eu tenho certeza que eles também vão contribuir com a força nos jogos. Estou aqui para ajudar e somar", destaca. Sobre a condição de jogo, Wesley diz que está em ajustes finais para definir estreia. "É só uma questão da gente conversar. Estou falando com a fisiologia. Estou trabalhando para que a disponibilidade seja o mais rápido possível", garante.

O Paysandu volta a campo pela Série B neste sábado (27), contra o Botafogo-SP, na Curuzu.