Técnico do Paysandu elogia desempenho da dupla Bruno Alves e Mário Sérgio: ‘têm tido personalidade'

O técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, comentou a vitória bicolor sobre o Castanhal, pela quarta rodada do Parazão 2023. Em entrevista coletiva concedida logo após o confronto, que ocorreu neste sábado (25) no estádio da Curuzu, o treinador elogiou o entrosamento da dupla Bruno Alves e Mário Sérgio, que garantiu os gols bicolores contra o Japiim.

"O que fazemos é dar condições para que eles exerçam jogadas de infiltração. Agora, o resto é com eles, não conseguimos realizar as jogadas em campo. Podemos posicionar, dar condições, mas não chutar pro gol. Eles têm tido muita personalidade na hora de finalizar e estão fazendo bem o serviço", disse.

Sobre a partida, o treinador avaliou positivamente o desempenho do Paysandu. Ele elogiou o poder de reação da equipe, que começou perdendo o confronto. Além disso, ele exaltou os bons desempenhos de dois jogadores em específico: Vicente e Stéfano.

"No jogo passado, a partida estava mais para o Stéfano. Já hoje o Vicente entrou melhor. O importante é entender que Stéfano e Vicente têm funções diferentes. O Vicente é atrevido, de velocidade, já o Stéfano é mais de área. Vamos ver com o departamento médico quem estará disponível e definir a melhor equipe para enfrentar o Bragantino", avaliou.

O Paysandu voltará a campo logo no meio da semana. Na terça-feira (28), o Papão encara o Bragantino, na Curuzu, às 20h, em partida atrasada da primeira rodada do Parazão. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.