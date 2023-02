Parazão e Série A: designer de Belém viraliza com mascotes de Remo e Paysandu e times da elite

A força de uma marca, a representatividade, faz dos mascotes dos clubes de futebol algo divino. Em Belém, o designer gráfico Obadias Souza, apaixonado que é apaixonado por futebol, resolveu mexer com o imaginário dos torcedores e decidiu criar versões de vários mascotes, incluindo de clubes do Parazão com os tradicionais Remo, Paysandu e Tuna Luso, além de agremiações da Série A do Campeonato Brasileiro. Em meio às críticas e elogios, o trabalho de Obadias Souza viralizou.

O designer iniciou na profissão em 2018, quando era responsável por um time de futebol e queria que a equipe ganhasse projeção nas redes sociais. Um amigo era responsável por fazer algumas artes que eram publicadas, porém, o amigo trabalhava em outra área, foi então que Obadias Souza decidiu estudar e investir na carreira de designer gráfico voltado para futebol. A pandemia de covid-19, que para muitos foi difícil fica em casa, para Obadias foi a saída e aperfeiçoamento na área, tendo tempo livre para criação e realizações de cursos.

Explodiu!

Mas o reconhecimento de forma nacional veio com a criação de alguns mascotes. Amante do futebol pelada, Obadias Souza teve suas publicações divulgadas no perfil “Futebol Zueiro”, nas redes sociais, com o tema de mascotes do Parazão bebês. A repercussão foi grandiosa, que fez o designer ir além.

“Repercutiu de uma forma que eu não esperava, foi algo absurdo, que não consegui tocar outros projetos, pois a demanda ficou muito grande, muitas pessoas perguntando. Sempre falo que os mascotes são feitos através da Inteligência Artificial, damos um retoque de criatividade no photoshop, escudos”, disse.

Obadias Souza usou a criatividade para fazer versões de mascotes dos clubes (Thiago Gomes / O Liberal)

Feedback

Obadias afirmou ao O Liberal, que recebeu inúmeras mensagens de torcedores de alguns clubes, que não gostaram de algumas coisas relacionadas aos mascotes. Uma das torcidas que mais “pegaram no pé” de Obadias foi a do Paysandu, que achou o mascote parecido com uma “raposa”.

As reclamações foram pequenas perto dos elogios. Obadias afirmou que é normal receber críticas, ainda mais quando o assunto é futebol, mas garante estar feliz com toda essa repercussão, ainda mais falando de um esporte que é levado muito a sério no Pará e no país como um todo.

“Muitos reclamam que não está legal, entendo a paixão por seus clubes tradicionais. O do Paysandu ficou parecendo com uma raposa, fui perceber depois que o do Paysandu ficou parecido com um a raposa, mas prometi que iria corrigir isso e de outros que não ficaram iguais, pois a crítica foi grande. Mas encaro isso de uma forma bem feliz, pois é algo do Pará que está repercutindo, o Estado possui grandes designers que amam o futebol, baitas profissionais, mas a galera não valoriza os da terra, preferem os de fora, então fico muito feliz com tudo isso”, comentou.

Papão e outros

Além do Paysandu, torcedores de outros clubes também ficaram na bronca, mas nada que abale o designer, que comentou sobre as dificuldades de se fazer mascotes de equipes tradicionais do futebol nacional.

“Os mascotes mais difíceis foram o do Internacional-RS do Fluminense-RJ. Não consegui ser perfeito. Recebi críticas de um torcedor, eu faria a mesma coisa no lugar dele, tive um feedback bacana”, falou.

Sonho

O jovem designer quer ir além. O sonho de Obadias Souza é criar as camisas dos clubes do Pará com maiores torcidas, Remo e Paysandu, mas reclama que as agremiações não valorizam profissionais da terra.

“Tenho um sonho de assinar as principais camisas do Remo e do Paysandu. Existem designer bons que amam seus clubes, dificilmente são valorizados. Já vi trabalhos maravilhosos, que não vi repercutir”, lamentou.

Não é tão fácil...

Obadias recebeu também questionamentos de muitos designers, em que muitos julgam o trabalho como “fácil”, mas o profissional encara de boa tudo isso.

“Para quem mexe com designer, não é difícil. É preciso encontrar as palavras certas, dá para fazer de boa, mas depois que você cria e deixa ele mais personalizado, ele se torna mais difícil. Isso é uma ferramenta que veio para ajudar nós designers. Isso veio para facilitar o trabalho”, finalizou.