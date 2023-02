Invicto há 10 jogos oficiais, Paysandu quer superar maior sequência sem derrotas em três anos

O Paysandu entra em campo neste sábado (25) contra o Castanhal, em partida válida pela quarta rodada do Parazão, querendo continuar invicto em jogos oficiais. Na atual temporada, o Papão acumula três vitórias em três jogos. No entanto, se avaliarmos os compromissos do Bicola em 2022, a equipe alviceleste não deixa um jogo derrotada há mais de cinco meses.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

A última derrota do Paysandu em jogos oficiais foi contra o ABC-RN, no dia 17 de setembro de 2022, pela 5ª rodada do quadrangular de acesso da Série C. A partida, inclusive, tirou matematicamente as chances do Bicola de subir à Série B no ano seguinte.

VEJA MAIS

No entanto, desde então, o Papão não sabe mais o que é perder. Depois do revés diante dos potiguares, o Lobo disputou 10 partidas, válidas pela última rodada do quadrangular da Série C, Copa Verde e Parazão 2023. Nesse período, a equipe alviceleste acumulou seis vitórias e quatro empates.

De quebra, no período citado, o Papão garantiu o caneco da Copa Verde de 2022. No torneio regional, o Lobo passou Humaitá-AC, Tocantinópolis-TO e São Raimundo-AM, até chegar na final contra o Vila Nova-GO. Na decisão, a equipe alviceleste venceu nos pênaltis e conquistou o terceiro título do torneio.

Sequência superada

Sequência de 2020 deu título paraense ao Paysandu. Gol da conquista foi marcado por Uchôa, hoje no Remo. (Cristino Martins/ O Liberal)

Além de manter a escrita de invencibilidade, o Paysandu pode atingir a maior sequência sem derrota nos últimos três anos, caso não perca para o Castanhal no Parazão. A última vez que o Papão ficou tantos jogos invicto foi em 2020, ainda no início da temporada.

A sequência de jogos sem derrotas ocorreu durante a pausa do Parazão, forçada pela pandemia de Covid-19. De fevereiro de 2020 até agosto do mesmo ano o Papão ficou 10 partidas invicto, mesmo número da marca atual. O aproveitamento do Bicola na época, inclusive, foi idêntico ao deste ano: seis vitórias e quatro empates, válidos por Parazão, Copa do Brasil e Série C.