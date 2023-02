Paraense Aleilson tem média de um gol por jogo em 2023 e se candidata à ‘lei do ex’ na Copa Verde

O imparável atacante Aleilson ainda continua colecionando boas temporadas por equipes do Norte do Brasil. Com 37 anos, o jogador fez os dois gols da vitória do Princesa do Solimões-AM sobre o Manaus-AM, na Copa Verde, e chegou a uma impressionante marca na temporada. Até o momento, o atleta balançou as redes oito vezes em oito partidas disputadas em 2023.

De acordo com informações obtidas no site "ogol", Aleilson alcançou a invejável média de um tento por jogo neste ano. Desses gols, seis foram marcados apenas no Campeonato Amazonense, torneio em que o atleta é artilheiro.

Trajetória na dupla Re-Pa

Apesar de ter surgido para o futebol do Pará na história campanha do Águia de Marabá na Série C de 2008, Aleilson acumula bons momentos pelos dois grandes clubes da capital: Remo e Paysandu. Pelo Papão, o jogador disputou a Série B de 2013 e ajudou o clube bicolor a ser campeão paraense no mesmo ano. Foram 13 jogos e um gol marcado neste período.

Assim como no Lobo, Aleilson também colecionou glórias no Leão. Depois de disputar o estadual pelo Águia em 2015, o atacante foi para o Baenão no segundo semestre e ajudou a equipe azulina a conquistar o acesso à Série C do Brasileirão. Durante o período, o atleta disputou 11 jogos e marcou um gol, justamente na partida do acesso, contra o Operário-PR.

Destaque depois dos 30

A boa passagem de Aleilson pelo Princesa não é a primeira que o atacante tem depois de completar 30 anos. No ano passado, o jogador fez 15 gols em 20 partidas pelo Trem-AP. Anos antes, em 2017, quando tinha 32 anos, o atleta fez 7 gols em 24 jogos pelo Paragominas.