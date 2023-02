Paysandu e Princesa do Solimões já se enfrentaram duas vezes, com duas vitórias para os bicolores

Paysandu e Princesa do Solimões estão classificados para as quartas de final da Copa Verde. Os bicolores conquistaram o direito após despachar o Real Ariquemes-RO, enquanto o time amazonense venceu o Manaus, ambos na noite da última quarta-feira (22). No histórico de confronto, este será o terceiro compromisso entre os times, que estão embalados nos seus respectivos campeonatos estaduais. No Parazão, o Paysandu é o vice-líder do grupo B, com seis pontos, enquanto o time amazonense lidera o Barezão, com 14 pontos.

A primeira partida entre o Papão da Amazônia e o Tubarão do Norte aconteceu no dia 8 de março de 2014, em Manacapuru (AM). Na época, os bicolores venceram por 2 a 1, com dois gols do atacante Lima, deixando a vantagem em favor dos paraenses, que não perdoaram a volta e enfiaram nada menos que 6 a 1, em partida disputada no Mangueirão.

O grande carrasco do encontro acabou sendo o atacante Lima, que marcou outras quatro vezes, enquanto Yago Pikachu e Héliton completaram o massacre. Nesse ano, o Paysandu avançou até a final, mas sucumbiu diante do Brasília, na decisão do título. De lá para cá, o Paysandu chegou outras cinco vezes na final, faturando o caneco nos anos de 2016, 2018 e 2022, sagrando-se o maior campeão do torneio até o momento. No banco de reservas dos times figuravam os técnicos Mazola Júnior pelo lado bicolor e Marcos Piter no Princesa.

Se em 2014 o Papão contava com Lima, Yago Pikachu e companhia, este ano a grande esperança de gols está nos pés de Mário Sérgio, o artilheiro bicolor na temporada, com quatro gols marcados. Do outro lado, a peça central é o atacante Aleílson, autor dos gols que classificaram o Princesa para a próxima fase. Paysandu e Princesa do Solimões duelam em dois jogos. O primeiro confronto será no dia 8 ou 15 de março, em Manacapuru (AM), enquanto a volta está marcada para o dia 22, no estádio da Curuzu, em Belém.