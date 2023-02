Paysandu passa fácil pelo Real Ariquemes e garante vaga nas quartas de final da Copa Verde; vídeo

Na estreia pela Copa Verde, o Paysandu não teve dificuldades ao receber o Real Ariquemes, na noite desta quarta-feira (22), na Curuzu. Os bicolores venceram por 3 a 0 e garantiram passagem para as quartas de final da competição. Os gols da partida foram marcados por Mário Sérgio e Stéfano, ambos no primeiro tempo, e Mário Sérgio novamente, na etapa final. Confira a narração da partida pela Rádio Liberal:

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Com a bola rolando, o Paysandu se posicionou de forma ofensiva, encurralando desde os primeiros minutos o adversário no campo de defesa. Foi difícil segurar a rápida troca de passes no meio-campo bicolor, geralmente eram interrompidas com faltas. Em um desses lances, ainda aos oito minutos, Bruno Alves alçou bola na área, Naylhor cabeceou para o rebote do goleiro, exatamente nos pés de Mário Sérgio, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes.

Nas tentativas de sair para o ataque, o Real Ariquemes forçava os corredores laterais com Raphael Alves e Felipe Pacheco, mas ambos estavam bem marcados, obrigando o time a tentar, como segundo recurso, as bolas rifadas. Tecnicamente, as duas equipes estavam um tanto distantes, facilitando um pouco a vida dos bicolores, que dominaram as ações do início ao fim do primeiro tempo.

Paysandu x Real Ariquemes Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal Thiago Gomes/O Liberal

Em uma das poucas chances criadas através da troca de passes, o Real Ariquemes avançou pelo meio-campo com Alysson, que viu Juninho na entrada da área, mas a tentativa de cruzamento acabou saindo pela lateral. Nesse contexto, a principal referência do time, o atacante Léo Mineiro, acabou anulado em boa parte do jogo, deixando os visitantes numa situação delicada.

O domínio dos bicolores era tamanho que, aos 39', em cobrança de escanteio pela direita, Stefano se sobrepôs à zaga e cabeceou baixo, confundindo o goleiro Rodrigo Silva, que viu a bola passa por baixo do braço antes de balançar novamente as redes, ampliando o placar em favor do Paysandu. Com o 2 a 0 e sobrando em campo, os bicolores deixaram o primeiro tempo com uma vantagem confortável.

Taticamente, o Real Ariquemes não foi nem a sombra do time que eliminou o Castanhal na primeira fase. Sem a opção de Léo Mineiro, invalidade pela marcação, o time não conseguiu colocar as bolas no campo de ataque. Quando chegava, ora esbarrava na defesa, ora na finalização deficiente. Do outro lado, o esquema tático montado pelo técnico Márcio Fernandes passeava em campo. Se Léo Mineiro foi anulado, a dupla de ataque bicolor foi letal. Primeiro Mário Sérgio, depois Stéfano, apenas no primeiro tempo.

2º tempo

Na etapa final não foi diferente. Bruno Alves foi o primeiro a tentar, aos sete minutos, mas o cruzamento na grande área foi dominado meio desajeitado e o arremate ficou comprometido. As mudanças vieram a partir dos 10 minutos. Primeiro veio Juan Tavares no lugar de Eltinho. Antes da segunda mudança, o Papão ampliou novamente com Mário Sérgio, completando cruzamento da esquerda por Bruno Alves. É o quarto gol do atacante na temporada e a terceira assistência de Bruno Alves.

Mário Sérgio foi a grande estrela da noite, com dois gols marcados. (Thiago Gomes / O Liberal)

Com mais um gol nas costas, o Real Ariquemes fez suas mudanças. Juan Junior entrou na vaga de Alysson e Rithely, do lado bicolor, substituiu Jimenez. A outra mudança no início do segundo tempo foi a entrada de Igor Bosel na vaga de Samuel Santos. Logo na sequência, o Real Ariquemes descontou com Jorge Fiúza, mas a arbitragem assinou o impedimento. Em seguida, Márcio Fernandes precisou sacar João Pedro, com dores musculares, e aproveitou para tirar Mário Sérgio para a entrada de Vicente, que na primeira bola quase assina uma obra de arte, depois de driblar com estilo dois marcadores e chutar de longe na trave.

VEJA MAIS

A partir dos 20 minutos, o Real Ariquemes conseguiu algum recurso ofensivo, aproveitando a desacelerada do time bicolor. Após o gol anulado, Léo Mineiro enfim recebeu uma bola em boas condições, preparou o chute, esbarrando na bem postada defesa bicolor, empurrando para a linha de fundo. Com o jogo equilibrado, o Real Ariquemes fez mais um a substituição para tentar frear os bicolores, o que de fato aconteceu. Aos 44, Marcos Junior quase desconta, de falta, mas o goleiro Thiago Coelho fez bela defesa. O lance desencadeou o último suspiro do Real Ariquemes, que não conseguiu marcar e a partida terminou com um larga vitória bicolor por 3 a 0.

Ficha Técnica

Local: estádio da Curuzu

Hora: 20h

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (CBF/GO)

Assistentes: Tiago Gomes da Silva (CBF/GO) e Hugo Savio Xavier Correa (CBF/GO)

Quarto Árbitro: Gustavo Ramos Melo (CBF/PA)

Cartões Amarelos: Jimenez, Samuel Santos (Paysandu) Léo Mineiro, Leleco, Alysson, Farinha (Real Ariquemes)

Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos (Igor Bosel), Genílson, Naylhor, Eltinho (Juan Tavares); Jimenez (Rithely), João Vieira, João Pedro (Hernandez), Bruno Alves; Mario Sérgio (Vicente) e Stéfano

Técnico: Márcio Fernandes

Real Ariquemes: Rodrigo Silva; Raphael Alves, Jorge Fiuza, Diego Rosa, Felipe Pacheco (Régis Anderson); Luiz Henrique, Farinha, Alysson (Juan Junior) Allan, Juninho; Léo Mineiro e Leleco

Técnico: André Alexandre