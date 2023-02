FPF anuncia alteração em partida do Paysandu no Parazão 2023; veja o que mudou

A Federação Paraense de Futebol (FPF) realizou duas pequenas mudanças na quarta e quinta rodadas do Parazão 2023. Uma delas, inclusive, diz respeito à partida entre Paysandu e Castanhal, marcada para ocorrer no dia 27 de fevereiro, na Curuzu.

De acordo com a FPF, a data e local da partida estão mantidos, mas o horário vai precisar ser alterado. O documento divulgado pela FPF explica que a bola vai rolar às 19h e não mais às 17h, como estava previsto inicialmente.

A outra mudança ocorreu na partida entre Águia e Tapajós, marcada para às 20h, no estádio Zinho Oliveira, em Marabá. A FPF manteve o local e horário do duelo, mas alterou a data. O jogo será disputado na segunda-feira (6) e não mais no domingo (5), como seria anteriormente.

No momento, Paysandu e Águia de Marabá dividem espaço na primeira parte da tabela do Parazão. O Bicola, com 100% de aproveitamento em dois jogos, é terceiro colocado e tem um jogo a menos que o líder, Remo. Já o Águia é o quinto colocado, com 4 pontos conquistados em três jogos. Todos os detalhes do Parazão 2023 você acompanha no Oliberal.com