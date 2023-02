Saiba tudo sobre o Real Ariquemes, adversário do Paysandu nas oitavas de final da Copa Verde 2023

A definição dos duelos da segunda fase da Copa Verde 2023 deve ter causado surpresa para certos torcedores do Paysandu. A Fiel, que aguardava o Castanhal, enfrentará o Real Ariquemes-RO, que bateu o Japiim por 3 a 2 no último domingo (19), nas oitavas de final do torneio regional. O confronto, apesar de inesperado, já é histórico.

Isso ocorre porque é a primeira vez que Paysandu e Real Ariquemes se enfrentam na história. O duelo está marcado para ocorrer na quarta-feira (22), em jogo único, disputado no estádio da Curuzu, em Belém, às 20h.

Mas afinal, de onde veio o Real Ariquemes? Qual a história do atual campeão rondoniense? Quais os principais destaques e o artilheiro do time? Para ajudar a Fiel Bicolor a responder esses questionamentos, o Núcleo de Esportes de O Liberal elaborou um guia sobre tudo o que você precisa saber do próximo adversário do Papão na Copa Verde.

Real Ariquemes : o clube das três estrelas

Escudo Real Ariquemes (Divulgação)

Criado em 2011, o Real Ariquemes foi criado por esportistas de Ariquemes, município do interior de Rondônia, com o objetivo de representar a cidade em competições estaduais. O time começou disputando a Série B estadual.

Hoje, a equipe rondoniense possui três títulos estaduais conquistados (2017, 2018 e 2022), além de duas participações na Série D do Brasileiro. Em 2023, o Furacão do Vale vai disputar a Quarta Divisão pela terceira vez na história.

Estrutura

Estádio Valerião, do Real Ariquemes (Ascom/ Real Ariquemes)

Apesar de ser sediado em Ariquemes, uma pequena cidade de 110 mil habitantes e localizada a 20 minutos de Porto Velho, o Real possui uma grande estrutura de preparação de atletas. O clube tem um alojamento com sete quartos, cozinha, refeitório e sala de TV. Além disso, para a parte administrativa do clube, existem estruturas próprias para o departamento médico e comissão técnica.

Toda essa estrutura fica no Centro Administrativo do Real Ariquemes. No local, ainda há quatro campos para treinamento de futebol, academia e um auditório.

Elenco

Real Ariquemes venceu o Castanhal na Copa Verde (Ascom Castanhal)

A partida contra o Castanhal pela Copa Verde foi a primeira do Real Ariquemes na temporada. Isso ocorre porque o Campeonato Rondoniense começa apenas na próxima semana, no dia 25 de fevereiro.

A equipe segue com o treinador que conquistou o título estadual em 2022, André Alexandre, e tem um time formado por uma mescla entre jogadores contratados e que participaram da Copinha, como o goleiro Evan, o atacante Melque e Allysson.

O grande destaque da equipe, no entanto, é o atacante Léo Mineiro. Ele foi o autor dos três gols do Furação diante do Castanhal, na partida que garantiu a equipe rondoniense uma vaga nas oitavas da Copa Verde.