Calendário apertado: Paysandu pode disputar cinco jogos no intervalo de 15 dias; veja datas

Depois de uma relativa "folga" durante o Carnaval, o Paysandu vai encarar agora uma maratona de jogos. E, caso vença o Real Ariquemes-RO na próxima quarta-feira, pela Copa Verde, é possível que os bicolores entrem em campo cinco vezes no intervalo de 15 dias. Parte do problema está no atraso para o início do Campeonato Paraense, causado pelo imbróglio jurídico envolvendo Paragominas, Águia de Marabá e Bragantino, que protelou o começo do Parazão em duas semanas.

VEJA MAIS

A empreitada bicolor inicia justamente nesta quarta (22), com o confronto contra o Real Ariquemes-RO. A partir daí, o Paysandu vai entrar em campo em intervalos de três a quatro dias até pelo menos 8 de março, caso avance às quartas de final da Copa Verde. E pode piorar, já que a Federação Paraense de Futebol ainda não divulgou as datas dos jogos da 6ª rodada do estadual, porém a tendência é que as partidas sejam realizadas no final de semana dos dias 11 e 12 de março. Se confirmado, serão seis jogos em 18 dias - e contando...

Uma das datas que o Papão teria para ganhar um fôlego em meio a essa maratona foi preenchida com o jogo atrasado da primeira rodada do Campeonato Paraense, contra o Bragantino, confirmado pela FPF para ser disputado numa terça-feira, dia 28 de fevereiro. O duelo não foi disputado em sua data original, no início do mês, porque a participação do Tubarão estava sub judice no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no caso envolvendo o suposto uso irregular do atacante Hatos. A Justiça julgou o Bragantino inocente no dia 8 de fevereiro e o clube retornou ao campeonato.

Confira a maratona de jogos do Paysandu:

22/02 - 20h00, Paysandu x Real Ariquemes (Copa Verde)

- 20h00, Paysandu x Real Ariquemes (Copa Verde) 25/02 - 19h00, Paysandu x Castanhal (Parazão, 4ª rodada)

- 19h00, Paysandu x Castanhal (Parazão, 4ª rodada) 28/02 - 20h00, Paysandu x Bragantino (Parazão, 1ª rodada adiada)

- 20h00, Paysandu x Bragantino (Parazão, 1ª rodada adiada) 04/03 - 15h30, Caeté x Paysandu (Parazão, 5ª rodada)

- 15h30, Caeté x Paysandu (Parazão, 5ª rodada) 08/03* - Quartas da Copa Verde

Uma possibilidade de amenizar a situação do Alviceleste é que a CBF disponibilizou duas datas para os jogos de ida das quartas de final da Copa Verde: 8 ou 15 de março. O Papão pode pleitear entrar em campo somente no dia 15, ganhando uma semana de descanso e treinamentos ao elenco. Porém, desta forma, teria que entrar em campo poucos dias antes do Re-Pa de reabertura do Mangueirão, agendado para ser disputado no dia 19 de março, um domingo.