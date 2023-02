Copa Verde e Parazão: Paysandu faz promoção de ingressos nos jogos contra Real Ariquemes e Castanhal

Atual campeão da Copa Verde e o maior detentor de títulos da competição com três conquistas, o Paysandu já possui adversário, data, hora e local para estrear na competição na temporada 2023. O Papão encara a equipe do Real Ariquemes-RO, em jogo único, na próxima quarta-feira (22), às 20h, no Estádio da Curuzu, em Belém, pelas oitavas de finais da competição regional. A diretoria bicolor já iniciou a comercialização de ingressos para o jogo.

Os bilhetes para a partida contra o Real Ariquemes estão disponíveis nos valores de R$40 a arquibancada e R$80 a cadeira, porém, o torcedor poderá adquirir os ingressos de forma proporcional. A diretoria do Papão fez uma “casadinha” para a partida da Copa Verde diante do Real Ariquemes e do Parazão, que será no próximo final de semana, contra o Castanhal, pela quarta rodada do Estadual.

O torcedor alvicleste que quiser acompanhar os dois jogos, poderá comprar os ingressos promocionais nos valores de R$50 arquibancada e R$100 para o setor das cadeiras. Os bilhetes estão à venda em todas as Lojas Lobo espalhadas pelos shoppings de Belém e região metropolitana, além da Loja Lobo do Estádio da Curuzu. Outra possibilidade é adquirir os bilhetes pela internet, através do site .

As duas partidas do Papão, tanto na Copa Verde, quanto no Campeonato Paraense, serão transmitidas lance a lance pelo OLiberal.com.