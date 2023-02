Adversário do Paysandu na Copa Verde, Real Ariquemes pede 'socorro' na camisa por patrocínio

O Paysandu terá pela frente o Real Ariquemes-RO, na próxima quarta-feira (22), na Curuzu, pelas oitavas de final da Copa Verde 2023. O clube de Rondônia (RO) eliminou o Castanhal, na pré-Copa Verde, no último final de semana e realizou um protesto. Os jogadores utilizaram o uniforme pedindo “socorro”, por não ter patrocínio.

O uniforme do Real Ariquemes não possui patrocínio. Na parte da frente, a diretoria do clube decidiu colocar a frase “Sem patrocinador”, já nas costas, uma frase mais forte: “O futebol de Rondônia pede socorro”.

O departamento de comunicação do Real Ariquemes informou que o clube já apresentou projetos à diversas empresas, porém não obteve respostas positivas de nenhuma empresa para o patrocínio máster. O clube nesse momento é mantido apenas por amigos, que custeiam apenas as necessidades básicas da agremiação.

Na temporada 2023 o Real Ariquemes terá o ano repleto de competições. Além da Copa Verde, o clube disputará o estadual, Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro da Série D. Já nas categorias de base, a equipe também estará presente, dessa vez na Copa do Brasil Sub-20. O futebol feminino é uma potência no clube. A equipe de Rondônia irá jogar a elite do futebol brasileiro em 2023, ao lado de Corinthians-SP, Palmeiras-SP, Santos-SP, São Paulo-SP, Flamengo-RJ, Grêmio-RS, Cruzeiro-MG, Internacional-RS, Ferroviária-SP entre outras equipes.

A tendência é que na partida contra o Paysandu, jogo em que a equipe terá mais visibilidade, o uniforme com o protesto seja o mesmo utilizado contra o Castanhal. Papão x Real Ariquemes jogam na quarta-feira (22), às 20h, no Estádio da Curuzu, em Belém. Quem vencer passa para as quartas de finais da competição regional, em caso de empate, a vaga na próxima fase será decidida nas penalidades. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.