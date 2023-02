Paysandu: falhas recorrentes do goleiro Thiago Coelho deixam torcida em sinal de alerta; vídeos

Contratado pelo Paysandu no início da temporada 2022, o goleiro Thiago Coelho chegou ao clube após ter passado três temporadas vestindo a camisa do Remo, maior rival do clube bicolor. Titular absoluto no time comandando pelo técnico Márcio Fernandes, Thiago vive altos e baixos no Papão e na noite de terça-feira (14), contra o Tapajós, pelo Campeonato Paraense, o camisa 1 do Papão voltou a falhar. Dessa vez não resultou em gol, já que o jogador do Boto mandou para fora a oportunidade, após tirar a bola de Thiago dentro da área, no momento em que ele dominou com os pés.

O goleiro que foi fundamental na conquista da Copa Verde no ano passado, principalmente nas partidas finais, falhou em lances decisivos do Paysandu na temporada passada, principalmente em saídas do gol. Além do lance contra o Tapajós, na Curuzu, a equipe de esportes de O Liberal separou três lances em que o jogador falhou e que resultou em gols adversários.

Confira os vídeos dos lances de falhas do goleiro Thiago:

ABC-RN 1 x 1 Paysandu, pela segunda rodada da Série C, no Frasqueirão, em Natal (RN). A bola foi cruzada e Thiago estava na bola, porém, largou nos pés do adversário, que andou para o gol.

Paysandu 0 x 1 Floresta-CE, no Estádio da Curuzu, em Belém, pela última rodada da primeira fase da Série C. A bola foi cruzada na área do Paysandu, Thiago Coelho sai errado do gol e o adversário se antecipa e cabeceia para o gol.

Figueirense-SC 2 x 1 Paysandu, em Florianópolis (SC), pela terceira rodada do quadrangular decisivo da Terceira Divisão. A bola espirrada na área, Thiago Coelho saiu, a bola quicou e o jogador do Figueirense ficou livre e fez o gol.

Perfis administrados por torcedores do Paysandu também reclamam de Thiago Coelho: