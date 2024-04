Volante pode deixar o Remo e fechar com rival do Leão na Série C

A Série C do Campeonato Brasileiro começou, o Remo ainda não venceu e um volante pode deixar a Toca do Leão. O jogador Renato Alves, de 32 anos, recebeu proposta de um concorrente do Remo na Terceira Divisão e pode deixar o clube. A informação foi confirmada por uma fonte interna do clube remista ao O Liberal.

Renato Alves despertou no Náutico-PE clube que está na Série C e será adversário do Remo na competição nacional. O clube pernambucano sondou o jogador e iniciou conversa com o volante, que pode deixar o Leão Azul. O atleta possui o aval do técnico Mazola Júnior, que atualmente comanda o Náutico.

O volante Renato Alves chegou ao Remo no início da temporada e foi um dos primeiros anúncios feitos pelo Leão Azul. Ele participou até aqui de 12 partidas do clube azulino nesta temporada, sendo apenas cinco delas como titular. Antes de defender o Remo, Renato Alves disputou a Série B do Brasileiro pelo Atlético-GO, onde fez parte do grupo que conquistou o acesso à Série A. Renato Alves não foi relacionado para as duas últimas partidas do Remo na Série C.

Caso o volante Renato Alves deixe o Remo, essa seria a quarta contratação azulina a sair do clube nesta temporada. Antes já haviam deixado a Toca do Leão o zagueiro Reniê, o volante Daniel e o meia Camilo. Para a posição de volante o Remo conta com João Afonso e Adsson, que foram recém-contratados, Henrique Vigia, Paulinho Curuá e Jaderson, que não é volante, mas que vem atuando na posição sempre que necessário.