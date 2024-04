Com nove chutes para cada gol na temporada, Remo precisa aumentar aproveitamento na Série C

A falta de eficiência do Remo no setor ofensivo, criticada por grande parte da torcida, pode ser traduzida em números. Segundo levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal por meio da plataforma Wyscout, o Leão Azul precisa finalizar nove vezes ao gol adversário para marcar um gol. O estudo leva em consideração o período em que Gustavo Morínigo está no comando da equipe.

Segundo a plataforma de dados Wyscout, o Remo, diante do Volta Redonda-RJ, pela Série C, finalizou 20 vezes, acertando 9 e fazendo apenas um gol. Apesar de ter um acerto de 45% em direção à meta adversária, o Leão precisou de 20 chutes para fazer um gol. Com Morínigo, a média de chutes necessários para balançar as redes é 9,1.

No jogo da volta da semifinal da Copa Verde, contra o Paysandu, o Remo finalizou onze vezes e balançou as redes uma. Nos jogos da ida da semifinal da Copa Verde e da final do Parazão, foram 22 chutes azulinos, acertando 7 (31,8%) e não fazendo nenhum gol.

O estudo, no entanto, não levou em consideração duas partidas, que não tiveram dados disponibilizados pela plataforma. Até o momento, faltam dados das partidas contra o Trem-AP (3x1 para o Remo) e o jogo da volta da final do Parazão (empate em 1 a 1 com o Paysandu).

Gols esperados

Outra funcionalidade da plataforma é a aferição do índice de gols esperados (xG). A métrica é responsável por quantificar a qualidade de uma finalização. Por exemplo, uma cobrança de pênalti tem um índice de gols esperados bem maior do que um chute de longa distância.

Nesse índice, contando os três primeiros clássicos RE-PA da sequência e o jogo contra o Volta Redonda, o Remo teve um índice de xG de 4,7 e marcou apenas dois gols. Ou seja, o Remo ficou "devendo" 2,7 gols.

Centroavantes devendo

O Remo tem buscado soluções ofensivas ao longo da temporada, alternando entre três centroavantes: Ytalo, Ribamar e Sillas. Embora Sillas seja mais comumente considerado um meia-atacante, ele também desempenhou o papel de centroavante em algumas ocasiões.

Ytalo, atual artilheiro do Remo no ano, acumula cinco gols. Para alcançar essa marca, foram necessárias 22 finalizações, resultando em uma média de um gol a cada 4,4 chutes. Além disso, cerca de 45% de suas tentativas foram direcionadas ao gol adversário.

Sillas, por sua vez, contribuiu com três gols na temporada, registrando 19 chutes ao todo. Isso representa uma média de 6,33 finalizações/gol. Já taxa de acerto em direção ao gol é de aproximadamente 47,3%.

Ribamar, que marcou dois gols até o momento, enfrenta um cenário diferente devido a um dos seus gols ter sido contra o Trem e a plataforma não ter dados disponíveis. Considerando apenas os números das outras 14 partidas, Ribamar acumulou 32 finalizações, com uma média de 2,28 por jogo, e acertou o gol em 7 ocasiões, resultando em uma taxa de acerto de aproximadamente 21,8%.