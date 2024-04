Remo planeja saídas de 5 a 6 jogadores e 'barca' pode ocorrer nas próximas semanas ; saiba detalhes

Duas derrotas seguidas na Série C, principal competição do clube nesta temporada em 2024, após eliminação para o Paysandu, seu maior rival na Copa Verde e perda do título do Parazão. O sinal de alerta está ligado na Toca do Leão e a diretoria e comissão técnica trabalham para enxugar o elenco. Está prevista a famosa “barca” no Baenão e cinco a seis jogadores devem deixar o clube. A informação foi confirmada por uma fonte interna do Remo ao O Liberal.

Sem citar nomes, a fonte informou que os atletas deixarão o clube que precisa dar um fôlego nas despesas e partir para uma reformulação no elenco durante a Série C. Novos jogadores estão na mira da diretoria azulina, que, corre para buscar reforços. O executivo de futebol do Leão, Sérgio Papellin, anda pressionado pela torcida e está contatando atletas que se encaixe dentro do perfil estabelecido pelo clube além do teto salarial.

As saídas do Remo podem ocorrer em todas as posições, porém, o setor de meio-campo, laterais e ataque, são posições praticamente certas que tenham dispensas. Alguns ajustes entre diretoria e comissão técnica estão sendo realizados e a avaliação final deve ocorrer nas próximas semanas.

Para esta temporada, o Remo contratou 28 jogadores, três deles já não fazem parte do grupo e deixaram o Baenão. A reformulação feita pela diretoria no time de uma temporada para a outra, não teve o efeito esperado, com a saída do técnico Ricardo Catalá e a chegada de Gustavo Morínigo, posteriormente fracassos em todas as metas estabelecidas no primeiro semestre. Agora na Série C, o clube ainda não venceu e amarga a lanterna da competição.

A primeira delas foi a Copa do Brasil, quando o Leão foi eliminado ainda na primeira fase, para o Porto Velho-RO. A meta do clube era chegar à terceira fase. O segundo fracasso foi a eliminação na semifinal para o Paysandu. O Leão perdeu nos pênaltis, após dois empates no tempo normal. O terceiro e último fracasso foi a perda do título estadual também para o seu maior rival.