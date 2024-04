Meia ex-Paysandu investe no ramo da moda e lança marca de acessórios; veja

Meia do Paysandu nas temporadas de 2022 e 2023, Ricardinho está oficialmente aposentado dos gramados desde a sua última passagem pela equipe do Floresta-CE, no segundo semestre do ano passado. Para se manter ativo no mundo da bola, o hoje assessor especial do Ceará resolveu entrar no mercado da moda e lançou recentemente uma marca de acessórios.

O vídeo de divulgação da marca foi lançado em parceria com o Ceará.

Ricardinho tem 38 anos e, além das duas temporadas de destaque no Paysandu, esteve por sete anos na equipe do Ceará, onde se tornou ídolo, conquistando quatro títulos estaduais e duas Copas do Nordeste. Pelo Papão, o jogador foi figura decisiva no título da Copa Verde de 2022. Após algumas lesões e com o peso da idade, o jogador optou por encerrar a carreira no Floresta, até assumir função de gestão no futebol do Ceará.