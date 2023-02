Paysandu: saiba quanto tempo falta para o meia Ricardinho se recuperar de lesão no tornozelo

Lesionado no amistoso contra a Tuna Luso, dias antes do início do Campeonato Paraense 2023, o meia Ricardinho está próximo de voltar a ser relacionado pelo Paysandu. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Papão, faltam entre duas e três semanas para que o jogador esteja 100% fisicamente.

Nos últimos dias, o jogador voltou a treinar no gramado do estádio da Curuzu. As atividades, que ainda ocorrem de forma separada dos demais atletas alvicelestes, estão previstas no plano de recuperação do jogador que foi traçado pelo departamento médico do Papão.

A lesão

No dia 29 de janeiro, o jogador torceu o tornozelo no amistoso contra a Tuna e deixou o gramado. Na ocasião, alguns torcedores imaginaram que a lesão pudesse estar relacionada ao rompimento ligamentar sofrido no ano passado, que deixou o atleta longe dos gramados por oito meses. Porém, o médico alviceleste informou que o local foi outro.

Departamento médico lotado

Além de Ricardinho, outros dois jogadores preocupam o DM bicolor. O goleiro titular, Thiago Coelho, jogou a partida de estreia do Paysandu no Parazão, mas trata de uma luxação no dedo da mão esquerda. Além dele, o zagueiro colombiano Bocanegra segue tratando uma lesão muscular, adquirida durante a pré-temporada bicolor.