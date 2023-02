Após marcar pelo Paysandu, venezuelano Hernández avalia o Parazão: 'partidas complicadas e intensas'

A estreia com gol, estádio lotado na primeira experiência fora da Venzuela, seu país de origem. O meia do Paysandu, Robert Hernández, fez um dos gols da vitória do Papão, por 3 a 1, diante do Itupiranga e sentiu a pressão de jogar com a Curuzu lotada. O jogador disse estar feliz com em ter ajudado o time, citou as dificuldades do Parazão, família e intensidade dos jogos.

Hernández entrou no segundo tempo e aproveitou a chance para deixar a sua marca no Parazão. O gol deixou todos felizes, principalmente os familiares, que acompanham os jogos pela internet, em links que o jogador distribui por um aplicativo de mansagens.

“A família ficou mais contente que eu. Estou muito feliz por poder alegrar os torcedores do Paysandu. Estrear assim, ajudar minha equipe no momento que precisávamos do terceiro gol. Creio que esse gol nos ajudou a ficar mais tranquilos”, disse.

VEJA MAIS

O meia avaliou o Parazão, citou a intensidade das partidas e citou a busca por um estilo de jogo ideal duante a competição.

“As partidas são complicadas, são muito intensas. Isso é bom, pois nós gostamos de jogar com intensidade. O estilo que temos é de buscar o jogo e acredito que a próxima partida não será diferente” falou.

Robert Hernández citou que ainda precisa de adaptação no time, mas que isso está sendo feito durante os treinamentos comandados pelo técnico Márcio Fernandes.

“Tenho notado que o jogo é muito físico e tenho que me adaptar ao estilo do jogo. Treino todos os dias e trato de colocar isso em prática para ficar à disposição da comissão técnica quando chegar o jogo”, finalizou.