Quebrou o dedo? Goleiro do Paysandu segue em tratamento para o jogo contra o Tapajós pelo Parazão

O goleiro Thiago Coelho, do Paysandu, sofreu uma contusão no dedo, que quase o tirou da partida de estreia no Parazão 2023, contra o Itpiranga, na Curuzu. O jogador chegou a postar fotos do dedo machucado nas redes sociais, agradecendo ao departamento médico bicolor, por ter dado condições de jogo ao atleta. Para o jogo contra o Tapajós, nesta terça-feira (14), na Curuzu, o camisa 1 segue em evolução e deve jogar.

A equipe de O Liberal conversou com uma fonte interna do Paysandu, que informou que Thiago Coelho segue tratamento, e que deve jogar. Também foi descartada a fratura do dedo anelar esquerdo. Ele treinou, mas segue em cuidados do departamento médico bicolor.

Thiago Coelho, de 27 anos, está na segunda temporada defendendo a Camisa do Papão. O goleiro chegou ao Paysandu, após deixar o Remo, maior rival bicolor. No primeiro ano foram 31 partidas pelo Papão, além do título da Copa Verde.