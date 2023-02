Volante do Paysandu ganha na justiça direito a indenização de R$ 15 milhões do Sport Recife; entenda

A justiça de Pernambuco concedeu ao volante Rithely, que atualmente joga no Paysandu, o direito de receber uma indenização no valor de R$ 15 milhões, referente à disputa judicial envolvendo o atleta e o Sport Club do Recife, defendido por ele entre os anos de 2011 e 2020, com um intervalo de empréstimo.

A decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região reafirma a primeira medida, dando novamente ganho de causa ao atleta. Em maio do ano passado, o clube já havia sido condenado a pagar R$ 12 milhões. O Sport recorreu da decisão, diminuiu a cláusula compensatória, no entanto, o jogador conseguiu acrescentar no processo ganhos relativos a direito de imagem e da rescisão do contrato de imagem.

Rithely foi criado e revelado nas categorias de base do Goiás, mas passou a maior parte da carreira no time pernambucano. Depois, teve passagens por Atlético-GO, Azuriz-PR e Ponte Preta, até chegar ao Paysandu, no final do ano passado.