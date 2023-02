Igor Bosel fala sobre apoio da torcida do Paysandu em jogos na Curuzu: ‘coisa de louco’

"É uma coisa de louco". Foi assim que o lateral-direito Igor Bosel classificou a experiência de defender o Paysandu na Curuzu. Ele, que marcou o gol da vitória bicolor sobre o Tapajós, pelo Parazão, tem visto de perto a festa da Fiel durante o estadual. Questionado sobre a pressão que a torcida pode fazer no novo elenco, o atleta disse que se motiva ainda mais diante de cobranças.

"Tive a oportunidade de jogar na Curuzu em 2016, pela Série B. Mesmo do outro lado, sentíamos a atmosfera, mas jogar ao lado da torcida é uma coisa de louco. Sabemos que o Paysandu é um clube grande, com pressão, mas é uma cobrança gostosa, que o jogador gosta de viver. Sabemos que isso é natural e o torcedor tem todo o direito de cobrar e aplaudir", explicou.

Igor Bosel foi usado pelo técnico Márcio Fernandes como exemplo de jogador "recuperado". Ele, que fez jogos ruins na pré-temporada, veio do banco de reservas na partida contra o Tapajós e fez o gol da vitória. Perguntado se a boa atuação diante do Boto Santareno poderia ter ajudado na busca por uma possível posição entre os titulares, Bosel fez questão de ressaltar o ambiente amistoso, mas competitivo vivido nos vestiários.

"Estamos nos preparando desde o dia 27 de dezembro. Faço meu trabalho todo o dia e tenho uma disputa sadia com o Samuel [Santos], que é um cara com quem converso muito. Mas estou bem tranquilo quanto a isso (possível vaga entre os titulares) e vou me empenhar o máximo pra ajudar o Papão", avaliou.

O próximo compromisso oficial do Paysandu será pela Copa Verde. No dia 22 de fevereiro, o Bicola encara o vencedor da partida entre Real Ariquemes-RO e Castanhal pela segunda rodada do torneio. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.