FPF divulga datas de partidas do Paysandu contra Bragantino e Castanhal no Parazão; confira

A Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou nesta terça-feira (15) as datas e horários das partidas do Paysandu, pela 1ª e 5ª rodadas do Parazão 2023. Os jogos, que já haviam sido programados pela entidade, ainda não tinham datas definidas.

De acordo com o documento publicado pela FPF, a partida entre Paysandu e Bragantino, válida pela 1ª rodada do Parazão, vai ocorrer na terça-feira (28), às 20h, no estádio da Curuzu, em Belém. O duelo havia sido adiado, devido a suspensão do Parazão, imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em janeiro.

Já a partida entre Paysandu e Castanhal, válida pela 5ª rodada do Parazão, vai ocorrer no sábado (25), às 17h, também no estádio da Curuzu, em Belém. A partida fará parte da rodada seguinte ao feriadão de Carnaval.

Rotina de duelos

Com as datas determinadas pela FPF, o Paysandu terá uma maratona de jogos nos próximos dias. Em um intervalo de 10 dias entre o dia 22 de fevereiro e 3 de março, o Papão vai disputar quatro jogos - válidos pelo Parazão e Copa Verde. O intervalo médio entre uma partida e outra será de 2,5 dias.

Apesar da rotina incessante, o Bicola parece ter gordura pra queimar. Em dois jogos disputados no estadual, o Papão tem seis pontos conquistados.