Paysandu: Márcio Fernandes rebate críticas da torcida e diz que substituições 'foram obrigatórias'

O técnico Márcio Fernandes se defendeu das críticas feitas à atuação do Paysandu diante do Tapajós, em partida disputada nesta terça-feira (14), na Curuzu. Apesar de ter vencido por 2 a 0, o Papão não agradou parte da Fiel Bicolor que esteve presente no estádio. Em alguns momentos, Márcio chegou a ser chamado de "burro" pelas arquibancadas.

Apesar das críticas, Fernandes disse que vê o desempenho bicolor com "razão" e deixou claro que não pode se deixar levar pela visão passional dos torcedores. Ele explicou o motivo das alterações que fez na equipe durante a partida, em especial a substituição de Jorge Jiménez por Paulo Henrique, bastante vaiada pela torcida.

"O nosso torcedor sempre tá certo. A gente escuta o que eles falam, mas eu, como comandante, não tenho que levar as coisas pro coração, mas olhar tudo com razão. Mesmo querendo fazer algumas coisas no jogo, eu não consigo, porque existem lesões. Na saída do Jiménez o torcedor não sabia, mas ele sentiu. O jogador conversou conosco, tentou voltar pro jogo, mas não aguentou. Foi uma substituição obrigatória", explicou.

Márcio Fernandes também foi questionado por outra mudança, feita ainda antes do início da partida: a entrada de Gabriel Davis no lugar de Alex Matos, entre os titulares. A substituição, que gerou insatisfação entre os torcedores, foi vista como benéfica pelo treinador.

"Eu não achei que o Gabriel estivesse mal, mas como ele acumula momentos anteriores com o clube, isso pesou pro torcedor. A entrada dele ocorreu porque o Rithely sentiu na partida da semana passada e o Alex [Matos] também teve problemas físicos nos treinos. O Gabriel treinou como titular e ganhou a nossa confiança", disse o técnico do Papão.

Márcio finalizou dizendo que não pode "marcar jogador" ainda no início de temporada. Segundo ele, é função da comissão técnica manter um ambiente de harmonia e competitividade por posição no vestiário. Como exemplo de um atleta "recuperado" nos últimos dias, o treinador citou Igor Bosel, autor do segundo gol do Papão no jogo.

"Não adianta ficar marcando jogador, porque se ficarmos assim não teremos ninguém. O [Igor] Bosel, por exemplo, fez um jogo-treino abaixo na pré-temporada, mas fez um grande jogo hoje. Ele entrou bem, ganhou confiança e ainda ajudou a equipe", destacou.

Próximos compromissos do Paysandu

O Bicola, agora, entrará em campo somente na próxima quarta-feira (22), às 20h, na Curuzu, pela segunda rodada da Copa Verde, contra adversário ainda a ser definido. Pelo Parazão, o próximo compromisso do Papão será no dia 25 ou 27 de fevereiro, também na toca do Lobo, contra o Castanhal.