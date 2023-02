Com um gol em cada tempo, Paysandu vence Tapajós em 'dorme' na liderança geral do Parazão

Debaixo de uma noite chuvosa em Belém, o Paysandu venceu o Tapajós por 2 a 0 e garantiu a segunda vitória consecutiva no Parazão 2023. Bruno Alves e Igor Bosel marcaram os gols do triunfo bicolor nesta terça-feira (14), no estádio da Curuzu.

Com o resultado, o Papão "dormiu" na liderança geral do Parazão 2023, com seis pontos conquistados em duas partidas disputadas. O Bicola, no entanto, pode perder a posição na quarta-feira (14), quando jogam Remo, Águia de Marabá e Cametá, equipes que podem ultrapassar o Papão na tabela. Por outro lado, o Tapajós segue afundado na lanterna do torneio, com nenhum ponto ganho em três jogos, somando impressionantes 0% de aproveitamento.

O Bicola, agora, entrará em campo somente na próxima quarta-feira (22), às 20h, na Curuzu, pela segunda rodada da Copa Verde, contra adversário ainda a ser definido. Pelo Parazão, o próximo compromisso do Papão será no dia 25 ou 27 de fevereiro, também na toca do Lobo, contra o Castanhal.

Já o Tapajós voltará a disputar uma partida oficial só daqui há 11 dias. No dia 25 de fevereiro, um sábado, o Boto viaja até Ipixuna do Pará onde faz o clássico de Santarém, às 10h, contra o São Francisco.

Panorama

Paysandu e Tapajós começaram o duelo na Curuzu com um ritmo um pouco abaixo do normal. Isso tudo foi reflexo do gramado pesado do Vovô da Cidade, causado pela forte chuva que atingiu Belém no início da noite. Apesar disso, ambas as equipes foram se soltando e fizeram uma primeira etapa recheada de chances de gol.

Quem mandava na partida era o Paysandu. O Bicola tinha mais a bola, mas pecava na criação de jogadas no último terço. A opção de Márcio Fernandes por mandar a campo uma equipe com quatro meias deixou o Lobo menos vertical, perdendo o poder de agredir a linha de fundo adversária.

Por outro lado, o Tapajós investia em contra-ataques. Alguns deles, gerados por erros na saída de bola bicolor. Além disso, a bola parada do Boto Santareno era perigosa e levou perigo à meta bicolor em algumas oportunidades.

Bola dentro (e fora) da rede

Por ter mais a bola, o Paysandu conseguiu elaborar estratégias para organizar a produção ofensiva durante o jogo. Visto que as jogadas de linha de fundo não funcionavam, o Bicola passou a atuar no espaço entre as linhas defensivas do Tapajós. Por ali, Fernando Gabriel encontrou bons passes para Mário Sérgio e Bruno Alves, que finalizaram para fora.

Se a estratégia do "entrelinhas" também parecia não dar certo, o problema foi resolvido com o bom e velho chute de longe. Bruno Alves, que parece finalmente ter "estreado" com a camisa bicolor, arriscou de fora da área e marcou um belo gol para abrir o placar, aos 33 do primeiro tempo.

Logo em seguida, o Tapajós cresceu no jogo. O Boto Santareno passou a acumular chances e, em uma delas, teve a chance de ouro de empatar o placar. Aos 45 do primeiro tempo, Douglas Lima pressionou a saída de bola de Thiago Coelho, roubou a pelota dos pés do goleiro do Papão e partiu para o gol livre. Na hora da finalização, o jogador do Boto deu um toquinho, mas a bola bateu na rede pelo lado de fora. Lance inacreditável na Curuzu.

Paysandu leva sufoco, mas decide o placar

Na segunda etapa, o Tapajós voltou com uma postura bastante agressiva. O Boto marcava em cima a saída de bola do Paysandu e, por pelo menos 15 minutos, mandou no jogo na Curuzu. As jogadas da equipe de Santarém, no entanto, não pareciam ser tão efetivas quanto a pressão exercida. Mesmo tendo mais a bola, o Tapajós finalizava mal e não levou real perigo ao gol de Thiago Coelho.

Com o passar do tempo, o Papão começou a administrar o resultado. Aliado a isso, o Tapajós começou a sentir os efeitos da pressão alta e a equipe de Santarém passou a dar mais espaço para que o Bicola crescesse. O Paysandu, já observando as próximas partidas no campeonato, rodou o elenco e fez uma série de substituições.

Uma delas, inclusive, foi decisiva para sacramentar o resultado. Aos 36 minutos da etapa final, Igor Bosel entrou no lugar de Samuel Santos e, no minuto seguinte, deixou sua marca na Curuzu. Em boa triangulação pelo lado direito, o lateral recebeu bola enfiada na linha de fundo, entrou na grande área e bateu cruzado pro gol, para dar números finais ao placar.

Ficha técnica

Tapajós 0 x 2 Paysandu

3ª rodada do Campeonato Paraense de 2023

Data: 14 de fevereiro, terça-feira

Hora: 20h

Local: estádio da Curuzu, em Belém

Arbitragem: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho

Auxiliares: Acácio Menezes Leão e Leory Rodrigues Pereira

Quarto árbitro: Thiago Kawe da Silva Ferreira.

Gols: Bruno Alves 33/1T e Igor Bosel 37/2T (PAY)

Cartões amarelos: Djalma, Judvan e Taua (TAP); Samuel Santos, Naylhor e João Pedro (PAY)

Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos (Igor Bosel), Genilson, Naylhor e Eltinho; Jiménez (Paulo Henrique), João Vieira, Gabriel Davis (João Pedro) e Fernando Gabriel; Bruno Alves (Stéfano) e Mário Sérgio. Técnico: Márcio Fernandes.

Tapajós: Paulo Rafael; Djalma (Dan), Lucas Dayan, Robinho e Jackinha; Ryan, Judvan (Taua), Douglas Lima e Igor (Dênis); Hudson (Neverton) e Tiago (Wanderson). Técnico: Robson Melo.