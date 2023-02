Inacreditável: jogador do Tapajós perde gol bizarro contra o Paysandu, no Parazão; vídeo

O meia Douglas Lima, Tapajós, protagonizou um lance bizarro nesta terça-feira (14), em partida contra o Paysandu, pela terceira rodada do Parazão. O jogador conseguiu driblar o goleiro do Papão e chutar a bola para fora, com o gol vazio. Veja:

A situação de Douglas Lima fica ainda mais dramática devido às circunstâncias do jogo. No momento do gol perdido, o Boto Santareno perdia a partida por 1 a 0.

