Márcio Fernandes faz duas mudanças no Paysandu para partida contra o Tapajós; confira

O Paysandu está escalado para a partida contra o Tapajós, pela terceira rodada do Parazão 2023. Entre as novidades do técnico Márcio Fernandes para o confronto está o retorno do lateral-esquerdo Eltinho, que se recuperava de lesão. Confira:

Eltinho estava de fora da equipe bicolor desde o dia 29 de janeiro, quando teve uma lesão no amistoso contra a Tuna Luso. Além dele, estavam no departamento médico bicolor o meia Ricardinho e o zagueiro Bocanegra, que ainda não se recuperaram.

Além de Eltinho, outra mudança na equipe titular em relação ao último confronto, diante do Itupiranga, foi a ausência do atacante Alex Matos. Para o jogo desta terça (14), Márcio Fernandes preferiu povoar o meio de campo e escalou o meia/volante Gabriel Davis.

Paysandu e Tapajós se enfrentam a partir das 20h, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance no Oliberal.com.