Meia Flamel, ex-Remo, Paysandu e Flamengo, anuncia aposentadoria aos 39 anos: 'Fim de uma era'

O meia Flamel anunciou, aos 39 anos, que está se aposentando da carreira de jogador. Com extenso currículo e serviços prestados ao futebol paraense, o agora ex-meia, natural de Oriximiná, no Oeste do estado, não revelou quais são os próximos passos e que rumo seguirá fora das quatro linhas. Seu último jogo foi pelo Águia de Marabá, em 2022, pelo Campeonato Paraense.

O anúncio foi feito na noite da última segunda-feira (13), pelas redes sociais. Na mensagem, Flamel agradeceu a torcedores, presidentes, treinadores e ex-companheiros pelos anos de experiências. O jogador teve passagens por Paysandu, Remo, Tuna e Águia de Marabá, além de muitas outras equipes do interior, Amazonas, Maranhão e Rio de Janeiro. O auge foi a chegada ao Flamengo, em 2009, após grande fase no Azulão.

"Fim de uma era. Somente gratidão por tudo que o futebol me proporcionou. Um sonho que sonhei e realizei, grato a Deus por me fazer realizá-lo. Meu muito obrigado a todos os clubes por onde passei, saibam que procurei fazer sempre o meu melhor", escreveu.

"Obrigado a todos que fazem parte desse maravilhoso esporte. Imprensa, torcedores, presidentes, treinadores, diretores e, claro, aos muitos companheiros que trabalhei ao longo desses quase 20 anos de carreira. Valeu muito, futebol!", completou.

Confira todos os clubes que Flamel passou: