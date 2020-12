Meia paraense ex-Remo e Paysandu marca golaço na Série D; assista

O domingo (6) foi de golaço na Série D. O meia paraense Flamel, de 37 anos, que teve passagens por Remo, Paysandu e Tuna marcou um bonito gol no empate de 2 a 2 do Moto Club-MA diante do Fast-AM. Flamel defende as cores da equipe maranhense e marcou o segundo gol do "Papão do Norte".

ASSISTA

A partida foi válida pelo jogo de ida da segunda fase da Série D. A partida de volta ocorre no próximo domingo (13), na Arena Amazônia. Quem vencer avança para a terceira fase, em caso de empate o classificado será decidido nos pênaltis.