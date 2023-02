Remo e Paysandu: Mudanças nas Séries A e B podem interferir em rebaixados e acessos na Série C

O Brasileirão das Séries A, B, C e D iniciarão no mês de abril e os clube terão nos próximos dias um congresso técnico, para decidir como será o regulamento da competição. Uma das propostas seria a diminuição de clubes rebaixados da Série A de quatro para três, porém, isso acabaria afetando clubes das outras divisões, como os das Séries C, onde se encontram as maiores forças do Estado, como Remo e Paysandu, além da Série D, como Águia de Marabá e Tuna Luso Brasileira.

O conselho técnico da Série A, discutirão essa possibilidade, que pode influenciar em todas as outras divisões, já que isso diminuiria também as chances de acesso dos clubes. A informação é do jornalista Martín Fernandez. Os presidentes do Remo e Paysandu, maiores forças da região Norte, conversaram com a equipe de O Liberal.

Remo

O Leão Azul se posicionou contra a mudança no formato de disputa e aguarda a confirmação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para a realização do congresso.

“Nada certo do congresso ainda, estamos aguardando a convocação [da CBF]. [Essa proposta] são para as Séries A e B, na C não mexeria, mas sou contra inclusive”, disse, Bentes.

Paysandu

Pelo lado do Papão da Curuzu, o mandatário Mauríco Ettinger, informou que tudo está sendo analisado pelo clube alvicleste, porém, uma decisão única será tomada pelos participantes da Terceirona.

“Estamos vendo em conjunto com os outros clubes que disputam a Série C. faremos um posicionamento único”, afirmou.

Situação

A possível mudança pode gerar um desconforto com clubes da Série B, que teriam uma possibilidade de acesso menor, mas a questão poderia também beneficiar as equipes da Segundona, já que diminuiria as chances de rebaixamento. A questão é levantada pelas equipes das Séries A e defendem o plano de “estabilidade” dos clubes. A questão também passaria pela CBF, que teria que dar a palavra final sobre o assunto.

Movimento das Ligas

Outra situação que “pesa” para uma possível mudança é a questão das Ligas. Existem movimentos das criações de ligas no futebol brasileiro, a Libra e a Liga Forte Futebol, que concordam com o número menor de rebaixados e o número de clubes que subam de divisão e que devem receber investidores na compra de um percentual em 2025.