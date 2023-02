Paysandu encara o Tapajós ‘fora de casa’ em busca de segunda vitória no Parazão 2023

Seguir vencendo. É com esse objetivo que o Paysandu entra em campo nesta terça-feira (13), às 20h, para enfrentar o Tapajós, pela terceira rodada do Campeonato Paraense de 2023. Após vencer o Itupiranga pela estreia no torneio, o Bicola quer seguir pontuando no torneio e, para isso, conta com o faro de gol do centroavante Mário Sérgio, destaque alviceleste até então.

Foi de Mário Sérgio dois dos três gols do Paysandu contra o Crocodilo, na Curuzu, em partida disputada na última quinta-feira (9). O baiano de 27 anos vem de uma temporada artilheira no Fluminense-PI em 2022, quando fez 24 gols, e pode, já nesta rodada, atingir um patamar de destaque no Parazão 2023.

Isso porque, no momento, Mário Sérgio é o artilheiro da competição empatado com Muriqui, do Remo. Caso marque pelo menos um gol diante do Tapajós, nesta terça, o camisa 9 bicolor assumirá a artilharia isolada do torneio.

Como vem as equipes

Depois de vencer o Itupiranga na Curuzu, o Paysandu utilizou a última semana de trabalho para recuperar jogadores que estavam no departamento médico. Thiago Coelho, goleiro titular diante do Crocodilo, ainda trata luxação no dedo, mas deve jogar. Já Ricardinho e Bocanegra, que possuem lesões no tornozelo e na coxa respectivamente, ainda seguem sob cuidados do DM.

Por outro lado, o Paysandu contará com o retorno do lateral-esquerdo Eltinho. O jogador, que se lesionou no amistoso contra a Tuna Luso, no dia 29 de janeiro, foi relacionado para o duelo contra o Tapajós e pode aparecer entre os titulares.

Por outro lado, o Tapajós vive uma crise no torneio. A equipe de Santarém ainda não pontuou na competição e passa por um processo de mudança no comando técnico. Após perder por 3 a 2 para o Caeté no último sábado (11), o Boto demitiu o técnico Arthur Bernardes. No lugar, assume o experiente treinador Robson Melo, vice-campeão paraense com a Tuna Luso em 2021.

Mudança de campo

Apesar da partida desta terça ser realizada na Curuzu, casa do Paysandu, oficialmente o mando de campo do jogo é do Tapajós. Com as obras no Colosso do Tapajós, único estádio de Santarém, o Boto fez um acordo com o Bicola para mandar as partidas do Parazão no Vovô da Cidade.

Mesmo com a troca, o confronto não será configurado como uma inversão de mando de campo. De acordo com o presidente da Federação Paraense de Futebol (FPF), Ricardo Gluck Paul, a questão está prevista no regulamento geral do Parazão, publicado em novembro do ano passado. O documento, inclusive, foi votado e aprovado por todos os clubes participantes do Parazão 2023, no Conselho Técnico do torneio.

Ficha técnica

Tapajós x Paysandu

3ª rodada do Campeonato Paraense de 2023

Data: 14 de fevereiro, terça-feira

Hora: 20h

Local: estádio da Curuzu, em Belém

Arbitragem: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho

Auxiliares: Acácio Menezes Leão e Leory Rodrigues Pereira

Quarto árbitro: Thiago Kawe da Silva Ferreira.

Paysandu: Thiago Coelho; Samuel Santos (Igor Bosel), Genilson, Naylhor e Juan Tavares (Eltinho); Jiménez, João Vieira e Fernando Gabriel; Bruno Alves, Mário Sérgio e Alex Matos (João Pedro). Técnico: Márcio Fernandes.

Tapajós: Conrado; Djalma, Raphael Sabella, Franklin Douglas e Jackinha; Ryan, Judvan, Douglas Lima e Hudson Dias; Tiago Mandi e Igor Balotelli. Técnico: Robson Melo.