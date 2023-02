Marketing do Paysandu realiza censo para conhecer perfil do torcedor bicolor; veja mais

A profissionalização do futebol é um fenômeno moderno que tem transformado radicalmente a maneira de fazer o esporte. E uma das ferramentas que compõe essa nova "era" na gestão esportiva é a identificação dos torcedores, saber quem está na ponta do consumo e entregar a ele a melhor experiência possível. O modelo mais prático de reconhecimento é o censo e o departamento de marketing do Paysandu, de olho nessa parcela de "torcedores consumidores", quer saber qual é o perfil de quem torce para o Papão da Amazônia.

Durante o programa "Giro Bicolor", da PapãoTV Betnacional, na última terça-feira (14), o diretor de marketing do clube, Daniel Aragão, explicou como será a ação, que pretende dar uma nova cara à relação entre o clube e o torcedor. "Esse ano o marketing tem voltado muito para a experiência do torcedor. A gente sabe que o futebol mudou, as coisas mudaram, e o Paysandu não está distante dos grandes players do futebol nacional. Então tentamos associar tudo, na marca do Paysandu. É óbvio que a nossa estrutura não possibilita algumas coisas, mas a gente, pensando no futuro, já está lançando o censo 2023, para encontrar o perfil do nosso torcedor", explica.

O modelo de formulário já pode ser acesso pelo torcedor através deste link. Ao entrar, o torcedor deverá preencher o formulário e responder algumas perguntas simples. "O formulário é padrão, demográfico, com algumas questões específicas do perfil dele. Não tem muitas perguntas, é um formulário bem básico para atendermos às nossas necessidades e depois fazermos um censo mais completo. Estamos entrando em um ano de muita gestão e perfilar o nosso torcedor é o caminho ideal para que as coisas comecem a evoluir no clube", acredita.

Além das questões básicas, com as preferências do torcedor, o formulário também terá perguntas mais específicas, voltadas para a melhoria da estrutura física. "A ideia maior é fazer com que o torcedor tenha a experiência que ele tanto merece. Que a gente consiga identificar os problemas do sócio torcedor, os problemas de acesso à Curuzu. O que fazer para que o torcedor chegue um pouquinho mais cedo na nossa casa, posso fazer uma 'fan fest'? Um produto exclusivo? São vários produtos e serviços que podemos transformar, desde que conheçamos o torcedor", reforça.