Paysandu: Paulo Henrique avalia nível técnico da Copa Verde: ‘diferente do estadual’

O volante Paulo Henrique, do Paysandu, vai estrear na Copa Verde nesta temporada. Depois de jogar na Itália por três anos, o jogador de 25 anos terá a primeira oportunidade de disputar uma competição regional na carreira. Questionado sobre qual nível técnico espera da competição, Paulo disse que aguarda um torneio com competitividade superior ao Parazão.

"Confesso que não sei muito sobre a Copa Verde. Vi a final do ano passado e foi um jogo bem diferente dos que nós temos pelo estadual. Acho que as primeiras fases, por serem times de estados mais próximos do Pará, tenham nível técnico parecido [com o do Parazão], mas acredito que na reta final a competição tenha uma competitividade diferente", explicou.

Apesar da disparidade técnica entre as competições, segundo Paulo Henrique, o jogador diz que a cobrança para a conquista do título é igual nos dois casos. Ele avaliou a pressão exercida pela Fiel Bicolor sobre o elenco e disse que gosta de atuar em ambientes de grande exigência.

"Acho que conviver com cobrança é algo que faz todo mundo crescer, tira você da zona de conforto. Não é legal tá num clube sem cobrança. Confesso que só quando cheguei aqui tive a dimensão da exigência da torcida. Já tinha ouvido falar muito, mas só dentro do Paysandu você consegue entender o tamanho da torcida e do clube, que representam muito no cenário nacional", disse.

O próximo compromisso oficial do Paysandu é no dia 22 de fevereiro, uma quarta-feira, pela Copa Verde. Às 20h, no estádio da Curuzu, o Papão enfrenta Castanhal ou Real Ariquemes, pela segunda fase do torneio regional. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.