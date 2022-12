Contratações: volantes Rithely e Paulo Henrique são anunciados pelo Paysandu para a temporada 2023

Os volante Rithely e Paulo Henrique são os mais novos contratados pelo Paysandu para a temporada de 2023. Ambos foram anunciados no começo da tarde deste domingo (11), por meio de postagem no site bicolor. Os vínculos são até o final do ano que vem. Assim, eles devem jogar Parazão, Copa Verde, Copa do Brasil e Série C do Brasileiro pelo clube alviceleste.

Rithely tem 31 anos e um currículo mais "pesado". Natural de Imperatriz-MA, o jogador de 1,73m teve grande destaque no Sport Recife, que o fez chegar ao Internacional-RS em 2019. Formado na base do Goiás, também passou por Atlético-GO, Azuriz-PR e estava disputando a Série B do Brasileiro de 2022 pela Ponte Preta.

“Estou fechado com o Papão da Curuzu, maior campeão da Amazônia. Que esse ano de 2023 seja maravilhoso para nós, de muitas vitórias e muitas conquistas. Vamos com tudo, torcedor fiel”, afirmou.

Assista lances de Rithely

Já Paulo Henrique Rolim de Genova tem 25 anos e é fruto do trabalho de formação do São Paulo em Cotia, mas estava desde 2019 no futebol italiano. Primeiro, na Tristina, aonde jogou junto com o lateral-esquerdo bicolor Patrick Brey. Sua última temporada foi pelo Legnago Salus, na Série C da Itália.

“Chego muito motivado, feliz e bem informado também. Joguei com o Patrick Brey e ele me falou super bem daqui, da cidade, do clube, dos funcionários e da torcida. Espero que possamos ter um ano bastante abençoado”, revelou o jogador.

Veja Paulinho em ação

Além de Paulo Henrique e Rithely, o Papão já anunciou os zagueiros Henríquez Bocanegra e Wanderson, o lateral-direito Samuel Santos, o volante Jiménez e o meia Robert Hernández. Os novos contratados e os remanescentes vão se apresentar no próximo dia 27, na Curuzu, para o início da pré-temporada.

FICHAS TÉCNICAS

PAULINHO

Nome: Paulo Henrique Rolim de Genova

Paulo Henrique Rolim de Genova Nascimento: 26/08/1997 (25 anos)

26/08/1997 (25 anos) Naturalidade: Assis (SP)

Assis (SP) Altura: 1,76 m

1,76 m Peso: 73 kg

73 kg Posição: volante

volante Clubes: São Paulo, Triestina-ITA e Legnago Salus-ITA

RITHELY