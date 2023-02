Bruno Alves define foco do Paysandu em sequência de partidas no final do mês: ‘parazão primeiro’

O Paysandu terá uma maratona de jogos na próxima semana. Em oito dias, o Bicola vai disputar quatro partidas, três pelo Parazão e uma pela Copa Verde. Em meio a essa sequência de compromissos, muitos torcedores podem se questionar: qual será o foco do Papão? De acordo com o atacante Bruno Alves, autor do gol do Paysandu contra o Tapajós, na última terça-feira (13), o estadual é a prioridade do Lobo.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

"A gente tem que ser campeão paraense primeiro, depois vem a Copa Verde. Acho que as competições não mudam muito [tecnicamente]. Pode ser que a gente pegue o Castanhal, então acho que a maneira de jogar em ambos os torneios será parecida", explicou.

VEJA MAIS

Bruno Alves chegou à Curuzu debaixo de certa expectativa das arquibancadas. O atacante foi destaque no Remo ano passado, antes de rumar para a Ponte Preta. Assim que retornou a Belém, o desempenho do atacante nos amistosos foi abaixo do esperado, mas o rendimento do jogador vem crescendo conforme o Paysandu vai disputando partidas oficiais no ano.

De acordo com Bruno, existem duas chaves para o sucesso neste início de temporada: entrosamento e preparo físico. Ele explica que tem focado nessa preparação e espera que, em breve, possa atingir 100% do esperado nas duas frentes de trabalho.

"Eu particularmente não cheguei no meu "legal". Preciso crescer muito fisicamente e creio que quando estiver nos meus 100% vou contribuir ainda mais. Claro que temos que melhorar, mas estamos nos conhecendo ainda. Com a vitória teremos tranquilidade pra entrosar, então o mais importante é ganhar sempre", disse.

O Paysandu entra em campo pela Copa Verde na próxima quarta-feira (22). O Bicola enfrenta, às 20h, na Curuzu, o vencedor da partida entre Castanhal e Real Ariquemes, que se enfrentam neste domingo (19).