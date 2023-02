Jornalista veste gatos com camisas do Remo e do Paysandu e postagem viraliza

O clássico entre Remo x Paysandu mobiliza as torcidas e é uma rivalidade gigante, uma das maiores do país, porém, o Re-Pa ganhou uma versão “fofura”. Dona de dois gatos, uma jornalista de Belém decidiu vestir os gatos com roupinhas do Remo e do Paysandu. Ela publicou as fotos dos gatos no Twitter e postagem recebeu vários comentários.

“É fofura que você quer no Re-Pa da maior responsa?”, escreveu na postagem. Três fotos foram postadas com os gatinhos vestidos de Leão e Papão.

A postagem recebeu alguns comentários

“Ai meu Deus”

“Ainnn, tô morrendo de amor aqui”

“Lindezas, porém o Tim tá apayxonante”

“Esse bicolor é fofinho demais, não dou conta”

“Leão!”

“Vou explodir de tanta fofura”