Remo e Paysandu e com clubes das Séries A e B, Copa Verde define jogos das oitavas de finais

A 10ª edição da Copa Verde definiu no final de semana os confrontos das oitavas de finais. Após os jogos da primeira fase, oito clubes avançaram e irão encara equipes tradicionais do futebol brasileiro, incluindo a dupla Re-Pa, além de equipes das Séries A e B do Brasileirão.

Classificados

Atlético-AC 3 x 6 São Francisco-AC

Ceilândia-DF 1 x 0 Rio Branco-ES

Tocantinópolis-TO 1 x 1 Operário-MS (pênaltis 5 x 4 – Tocantinópolis classificado)

Luversense-MT 2 x 1 Interporto-MT

Humaitá-AC 2 x 0 Trem-AC

Castanhal 2 x 3 Real Ariquemes-RO

União-MT 1 x 0 Real Noroeste-ES

Rio Branco-AC 0 x 1 Princesa do Solimões-AM

As partidas das oitavas iniciam nesta semana e terminam na próxima semana, todos jogos serão únicos, sem a partida de volta. Em caso de empate no tempo normal, as decisões das vagas para as quartas de finais serão nos pênaltis. Destaques para os jogos dos paraenses, Remo e Paysandu, Papão é o atual campeão e o maior detentor de títulos da Copa Verde. Outros clubes que estão na disputa e que jogam a Série A são o Goiás-GO e o Cuiabá-MT, o clube de mato grosso é bicampeão da Copa Verde e tenta igualar o Paysandu. Já o Vila Nova-GO disputa a Série B e foi finalista nas duas últimas edições do torneio regional, perdendo as finais para os paraenses Remo (2021) e Paysnaud (2022).

Veja os confrontos das oitavas

20/02 – Paysandu x Real Ariquemes-RO – Estádio da Curuzu – 20h

22/02 – Goiás x União-MT – Estádio Hailé Pinheiro – 20h

22/02 – Manaus-AM x Princesa-AM – Arena da Amazônia – 21h

22/02 – Brasiliense-DF x Tocantinópolis-TO – Estádio Boca do Jacaré – 21h

23/02 – Vila Nova-GO x Luverdense-MT – Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga – 20h30

01/03 – Remo x Humaitá-AC – Estádio Baenão – 19h

01/03 – São Raimundo-RR x São Francisco-AC – Estádio Canarinho – 19h

01/03 – Cuiabá-MT x Ceilândia-DF – Arena Pantanal – 20h

Nesta fase participam alguns clubes que já conquistaram a Copa Verde. Além de Remo e do Paysandu, o Brasiliense-DF e o Luverdense-MT já levantaram a taça uma vez cada. Outro que já foi campeão da Copa Verde foi o Cuiabá-MT, o Dourado conquistou a competição regional duas vezes, contra o Remo (2015) e diante do Paysandu (2019).