Mesmo diante de calendário apertado, técnico do Paysandu garante time titular na Copa Verde

O técnico do Paysandu, Márcio Fernandes, lamentou a maratona de jogos que a equipe bicolor vai enfrentar nas próximas semanas. De acordo com levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Lobo entrará em campo cinco vezes em 15 dias. Para o treinador do Bicola, a única opção restante a comissão técnica para prevenir lesões é realizar a rotação de elenco.

"Pode acontecer [mudanças em algumas posições]. Durante essa maratonar vamos ter que ponderar, porque é um jogo em cima do outro. Acho um pouco complicado essa maratona de jogos. Ficamos alguns dias de fora, descansando, e agora temos uma sequência intensa de partidas. Acho que a gente encaixasse melhor esses treinos, nós teríamos melhores condições físicas", disse Márcio.

Apesar disso, a partida contra o Real Ariquemes será encarada com força máxima pela comissão técnico. Márcio acredita que "há muita coisa em jogo" no duelo da Copa Verde e vai mandar a campo o que tem de melhor disponível no elenco.

"Encaramos sempre o próximo adversário como o mais importante. É um jogo único, eliminatório e vamos colocar a melhor equipe em campo para conquistar a vitória.", explicou.

Paysandu e Real Ariquemes se enfrentam pela Copa Verde na quarta-feira (22), às 20h, no estádio da Curuzu, em Belém, pelas oitavas de final da Copa Verde. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.