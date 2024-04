Presidente do Cuiabá afirma que Deyverson não joga mais pela equipe: 'Nos atrapalha'

Um dos principais nomes do Cuiabá, o atacante Deyverson não joga mais pela equipe. A informação foi anuncia pelo próprio presidente do clube, Cristiano Dresch, em entrevista coletiva após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro.

Segundo o dirigente, o jogador não deve atuar pelo Cuiabá até segunda ordem. A decisão foi tomada após o presidente saber de um acordo verbal entre o atacante e outra equipe para a próxima temporada. Assim, Dresch afirmou que Deyverson só volta a vestir a camisa do Auriverde da Baixada caso o contrato com o time seja renovado.

"O Deyverson tem contrato encerrando com Cuiabá em dezembro e já foi feita uma negociação para assinar um pré-contrato no início do ano de uma prorrogação e ele não aceitou. O Cuiabá resolveu não o colocar mais nos jogos. O empresário dele disse que tem um acordo verbal com outro time e por isso optamos em decidir que ele não joga mais pelo Cuiabá até que mude de ideia", declarou.

O atacante já havia sido cortado de outras duas partidas do Cuiabá, um contra o Grêmio, pelo Brasileirão, e outra pelo Deportivo Garcilaso, pela Sul-Americana. Conforme a clube, a ausência do jogador seria por questões disciplinares. A equipe de Deyverson negou. Já Dresch afirmou que houve um desacordo entre os dois no que diz respeito a renovação do contrato. Além disso, o dirigente disse que atualmente, o jogador "atrapalha" o time

"Eu tinha uma frase no ano passado que quem não ajuda, atrapalha. E hoje ele é um atleta que infelizmente nos atrapalha. Em julho, quando ele já vai poder assinar um pré-contrato, a gente espera que algum clube interessado venha e compre ele do Cuiabá. A situação hoje ele quer jogar e o empresário dizendo que ele está negociando um pré-contrato com outra equipe, é ridícula. Nós temos que ter respeito por esse escudo. Ninguém é melhor que o Cuiabá, nem eu. Nenhum atleta é melhor do que Cuiabá. Ninguém vai usar o Cuiabá de vitrine para fazer contrato. Não tenho culpa se ele tem 33 anos e é o último contrato da vida dele, isso é problema dele", detalhou o presidente do Cuiabá.

Mesmo tendo sido afastado do elenco, Deyverson deve seguir treinando normalmente com o elenco, mas não vai entrar em campo pelo Cuiabá até segunda ordem. O atacante havia sido contratado no segundo semestre de 2022. Desde então, foram 78 jogos e 31 gols marcados. Nesta temporada, o jogador atuou em 17 partidas e balançou as redes oito vezes, além ter dado sete assistências.

O Cuiabá vive uma situação complicada no Campeonato Brasileiro. O time auriverde ainda não venceu uma partida na competição e está na lanterna da tabela, sem pontos. No último sábado (27), o clube perdeu por 3 a 0 para o Atlético-MG.