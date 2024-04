Paysandu vence a Esmac e está classificado para a próxima fase do Brasileirão Feminino A3

A equipe feminina do Paysandu venceu a Esmac neste domingo (28), no estádio do Souza, em Belém. O duelo é válido pelo jogo de volta da primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino A3. Com o resultado, as meninas do Papão estão garantidas na próxima etapa da competição.

O gol da partida foi marcado pela camisa 8 Glazielli Perotes Gonçalves, aos 25 minutos do segundo tempo. O Paysandu já havia vencido a Esmac na partida de ida, realizada no dia 18 de abril, na Curuzu, por 2 a 0.

Agora, a equipe bicolor segue da disputa para realizar o sonho de conquistar o acesso para a Série A2 do futebol feminino.

Ao todo, 32 equipes disputaram a primeira fase da competição. Apenas 16 avançaram para a segunda etapa, que terá oito grupos de duas equipes. O campeonato fica mais disputado a medida em que os estágios do torneio vão avançando.

No final, apenas as quatro equipes mais bem colocadas do campeonato garantem o acesso para a Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino de 2025, que tem o clube do Remo na disputa deste ano.