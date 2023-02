Com dois gols de ex-Remo e Paysandu, Princesa do Solimões bate Manaus e enfrenta Paysandu

O duelo amazonense pelas oitavas de final da Copa Verde terminou em favor do Princesa do Solimões, que derrotou o Manaus por 2 a 0, em jogo disputado na Arena da Amazônia. O confronto baré definiu o adversário do Paysandu nas quartas de final, após a vitória por 3 a 0 sobre o Real Ariquemes.

Os gols da vitória foram marcados por um velho conhecido do futebol paraense. Aleílson, atacante com passagens por Remo, Paysandu, entre outros times paraenses, marcou duas vezes, o segundo já nos acréscimos.

VEJA MAIS



Com o resultado, Princesa do Solimões e Paysandu duelam em dois jogos. O primeiro confronto será no dia 8 ou 15 de março, em Manacapuru (AM), enquanto a volta está marcada para o dia 22, no estádio da Curuzu, em Belém.